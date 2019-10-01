Платформа Бойка підготувала альтернативний бюджет з мінімальною пенсією в 4,5 тис. гривень, - Льовочкін

Опозиційна платформа - За життя підготувала проект змін держбюджету-2020 року, який передбачає збільшення соціальних витрат на 160 млрд грн і на розвиток економіки і підтримку регіонів - на 60 млрд грн. За словами народного депутата Сергія Льовочкіна, додатковий ресурс буде отримано за рахунок перегляду макропрогнозу і неефективних витрат, інформує персональний портал політика.

"Держбюджет має відповідати реаліям життя. Опозиційна платформа - За життя пропонує до кінця 2019 року підвищити прожитковий мінімум на 175% - до 5 569 гривень. У цьому випадку він нарешті перевищить фактичний прожитковий мінімум, чого не було всі останні п'ять років", - заявив Сергій Льовочкін.

За його словами, підвищення прожиткового мінімуму дозволить значно збільшити всі соцвиплати, які до нього прив'язані, - зокрема, виплати при народженні дитини, допомогу для дітей з багатодітних сімей та осіб з інвалідністю.

"Крім того, проект передбачає зростання мінімальної зарплати з початку 2020 року до 7000 грн, тобто на 68%, і зростання мінімальної пенсії до кінця того ж року в 2,7 рази - до 4500 грн. Тільки таким способом можна допомогти найбіднішим громадянам країни вибратися зі злиднів", - впевнений політик.

Народний депутат також повідомив, що проект змін держбюджету-2020 передбачає збільшення видатків на освіту на 21,9 млрд грн, на медицину - на 29,1 млрд, на субсидії - на 10 млрд, на розвиток економіки та підтримку регіонів - на 60 млрд.

"Ці гроші реально знайти, прийнявши реальний проект державного бюджету. Коригування макропрогнозу зі збільшенням прогнозованого зростання ВВП дає майже 130 млрд гривень - за умови зняття блокади Донбасу і збільшення бюджетних стимулів для перезапуску економіки. У той же час скорочення витрат на силові структури (крім Міноборони) і держуправління дозволить перерозподілити понад 55 млрд гривень. Ухвалення такого бюджету дозволить виконати більшість обіцянок, з якими йшла на вибори і наша партія, і партія влади", - резюмував Сергій Льовочкін.