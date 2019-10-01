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01 жовтня 2019, вівторок, 13:49 18
Світ 2019-10-01T14:45:01+03:00
Українські Новини
У Марокко журналістці дали рік в'язниці за аборт

У Марокко журналістці дали рік в'язниці за аборт

Журналістку засудили до ув'язнення за аборт. Фото: Twitter/Ahmed Benchemsi
Журналістку засудили до ув'язнення за аборт. Фото: Twitter/Ahmed Benchemsi

В Марокко журналістку газети "Ахбар аль-Яум" Хаджар Раіссуні разом з нареченим засудили до одного року в'язниці за секс до шлюбу і аборт.

Про це повідомляє "BBC".

Редакція газети та активісти кажуть про те, що справа проти Раіссуні має політичний характер, оскільки "Ахбар аль-Яум" часто критикує владу. Журналістка також повідомила, що проти неї здійснюються репресії. Поліція допитувала її сім'ю, а також перевіряла електронну пошту.

На першому засіданні суду Раіссуні та її наречений вели себе спокійно, незважаючи на вирок. Всі медичні і юридичні докази повинні були виправдати пару. Прокурор наполягав на тому, що їх затримали на виході з клініки, за якою поліція вже давно спостерігала. Раіссуні заявила, що звернулася в клініку через внутрішню кровотечу. Аборт вона заперечувала. Суд також засудив до двох років в'язниці лікаря, а помічник лікаря і медсестра отримали умовні терміни.

Регіональний директор Human Rights Watch Ахмед Бенчемси назвав вирок "чорним днем свободи для Марокко".

 

 

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