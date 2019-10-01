У Марокко журналістці дали рік в'язниці за аборт

В Марокко журналістку газети "Ахбар аль-Яум" Хаджар Раіссуні разом з нареченим засудили до одного року в'язниці за секс до шлюбу і аборт.\r\nПро це повідомляє "BBC".\r\nРедакція газети та активісти кажуть про те, що справа проти Раіссуні має політичний характер, оскільки "Ахбар аль-Яум" часто критикує владу. Журналістка також повідомила, що проти неї здійснюються репресії. Поліція допитувала її сім'ю, а також перевіряла електронну пошту.\r\nНа першому засіданні суду Раіссуні та її наречений вели себе спокійно, незважаючи на вирок. Всі медичні і юридичні докази повинні були виправдати пару. Прокурор наполягав на тому, що їх затримали на виході з клініки, за якою поліція вже давно спостерігала. Раіссуні заявила, що звернулася в клініку через внутрішню кровотечу. Аборт вона заперечувала. Суд також засудив до двох років в'язниці лікаря, а помічник лікаря і медсестра отримали умовні терміни.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРегіональний директор Human Rights Watch Ахмед Бенчемси назвав вирок "чорним днем свободи для Марокко".\r\n\r\nHajar Raissouni & her fiancé Rifaat Al-Amin (handcuffed hands raised) leaving the tribunal after receiving a 1 year sentence for "illegal sex" and abortion. The blatant injustice didn't break their spirit. #Morocco #FreeHajar (Photo AlYaoum24) https:\/\/t.co\/U8zBJUJnUQ pic.twitter.com\/7HIXTiL31Y\r\n— Ahmed Benchemsi (@AhmedBenchemsi) September 30, 2019\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n