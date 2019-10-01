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01 жовтня 2019, вівторок, 12:50 377
Економіка 2019-10-01T15:15:03+03:00
Українські Новини
Зупинка "Мотор Січ" призведе до соціального колапсу в прифронтовому регіоні, - журналіст

Зупинка "Мотор Січ" призведе до соціального колапсу в прифронтовому регіоні, - журналіст

Скасування угоди "Мотор Січ" і наступна зупинка виробництва може серйозно ускладнити відносини з КНР і привести до соціального невдоволення серед працівників заводу, яких на даний момент налічується близько 26 тис осіб. Про це пише журналіст Андрій Капустін у статті Золотоносних курка на ім'я "Мотор-Січ": різати не можна годувати на сайті видання "ПіК", - "Якщо угода з українською владою буде як і раніше перебувати в підвішеному стані, можуть почати збуватися не самі оптимістичні прогнози".

13 серпня завод "Мотор Січ" офіційно переведений на чотириденний робочий тиждень. З 1 вересня п'ятниця стала неробочим днем. Згідно з наказом №224 від 13 серпня, перехід на 4-денний робочий тиждень буде здійснено в зв'язку з припиненням виконання робіт по окремих видах продукції, складністю в укладанні нових контрактів, неможливістю нормального функціонування виробництва через відсутність комплектуючих виробів і агрегатів, а також з метою посилення контролю над витрачанням фондів і енергоресурсів.

"Що може статися в фактично прифронтовому Запоріжжі у разі, якщо 26 тис людей поповнять ряди безробітних, краще можуть розповісти фахівці в області інформаційних воєн", - пише Капустін в своєму матеріалі. - "При цьому, не може не дивувати змова мовчання тих українських VIP, від яких залежить доля підприємства. Ні президент Зеленський, ні прем'єр Гончарук, ні свіжозвільнений секретар РНБОУ Данилюк, ні глава СБУ Баканов, ні глава МЗС Пристайко, ні гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус поки не сказали ні слова".

Нагадаємо, компанії Skyrizon і Xinwei Group спільно з ГК "Укроборонпром" подали на узгодження в Антимонопольний комітет України заяву на концентрацію більше 50% акцій "Мотор Січ" для китайської сторони і більше 25% для держави Україна. Після дозволу АМКУ 25% акцій приватного підприємства "Мотор Січ" має перейти у власність держави Україна згідно з підписаною угодою дарування від китайської сторони. Також інвестор прийняв на себе ряд зобов'язань, які гарантують запорізькому підприємству стабільний рівень зарплат і достатню кількість замовлень, що дозволить підприємству працювати з прибутком.

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