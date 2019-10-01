Зниження price caps може призвести до віялових відключень електроенергії, - член комітету ВР з енергетики

Зниження верхньої межі вартості електроенергії (price caps) не дозволить ТЕС закупити вугілля, що призведе до віялових відключень електроенергії. Про це написав народний депутат України Михайло Бондар на своїй сторінці в Facebook.

"Головне застереження проти зниження прайс-кепів в наступному. На світових ринках всі енергоносії - газ, вугілля, мазут - традиційно дорожчають з жовтня по березень. Тому знижувати прайс-кепи виходячи із поточної ціни вугілля я би не радив. Якщо знизити прайс-кепи на осінньо-зимовий період, то вугілля ТЕС не куплять. А якщо не куплять, то чекають нас віялові відключення. Я сподівався, це ми залишили у минулому…", - написав Бондар.

На його думку, аргументи ініціаторів такого рішення не витримують критики. Зокрема, на закид голови комітету ВР з питань ПЕК Андрія Геруса щодо зниження вартості вугілля на світових ринках, він відповів, що вартість паливної складової в тарифі ТЕС так само знизилась.

"Щодо тарифу. На 2019 рік він планувався НКРЕКП у розмірі 2,07 грн/кВт-г. Фактичний тариф - 1,51 грн/кВт-г. Маємо зниження на 27%. Але треба врахувати, що паливна складова становить 70% собівартості. Отже, нескладно підрахувати, що паливна складова знизилась на 35%. Маємо 35% зниження світової ціни вугілля та 35% зменшення вартості паливної складової в тарифі ТЕС", - пояснив Бондар.

Окрім того він додав, що зниження цінових обмежень вдарить по державним шахтам та спричинить подальше зростання заборгованості по зарплатам перед гірниками держшахт.

"Зниження верхньої межи ціни електроенергії болюче вдарить по держшахтам. Енергетики будут вимушені купувати у них вугілля по нижчій ціні. За собівартості вугілля держшахт 3,9 тис. грн/т це може остаточно добити державний вугілний сектор, заборгованість по зарплаті в якому становить 1,3 млрд. грн. Ініціатори зниження прайс-кепів це врахували? Дуже хочу побачити від них відповідні викладки та обґрунтування", - написав Бондар.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) не підтримала зниження лімітів максимальних цін на ринку електроенергії "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (price caps).

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що існуючі обмеження (price caps) на ринку електроенергії ледве покривають ціну вугілля, тому відмова НКРЕКП їх знижувати обґрунтована.