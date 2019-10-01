Більше 40 безлімітних додатків – у нових тарифах Київстар

1 жовтня 2019 року Київстар запускає п’ять тарифів для клієнтів передплаченого зв'язку: "Київстар Комфорт", "Спілкування без меж", "Розваги без меж", "Відео без меж" та "Максимальний Безлім".

У нових тарифах Київстар пропонує безлімітний* нетарифікований інтернет одразу для 42 популярних додатків. Серед нових: Pinterest, Google Play Music, Netflix, Oll.TV, Snapchat, також мапи Google та Waze. Для фанатів мобільних ігор: Steam, Minecraft, World Of Tanks Blitz та Twitch. Завдяки безліму абоненти Київстар можуть користуватися улюбленими соціальними мережами, слухати музику, дивитися відео та грати онлайн ще більше, адже мегабайти не списуються. Для абонентів, які підключили тарифні плани до 1 жовтня, вартість та умови обслуговування не змінюються.

У новому тарифі "Київстар Комфорт" надаються необмежені дзвінки у мережі оператора та 30 хвилин на інших операторів по Україні.

надаються необмежені дзвінки у мережі оператора та 30 хвилин на інших операторів по Україні. У тарифі "Спілкування без меж" є безлім у мережі Київстар, 3000 Мб інтернету та 30 хвилин для дзвінків на інші мобільні по Україні й на номери за кордон**. Також у цьому тарифі є безлімітний інтернет для популярних соціальних мереж, месенджерів та інших додатків.

є безлім у мережі Київстар, 3000 Мб інтернету та 30 хвилин для дзвінків на інші мобільні по Україні й на номери за кордон**. Також у цьому тарифі є безлімітний інтернет для популярних соціальних мереж, месенджерів та інших додатків. У тарифі "Розваги без меж" надається безлімітний інтернет для користування музичними додатками, онлайн іграми та сервісами Steam й Twitch. А також надається безлім у мережі Київстар, 6000 Мб інтернету для інших потреб, 60 хвилин на інші мобільні та за кордон.

надається безлімітний інтернет для користування музичними додатками, онлайн іграми та сервісами Steam й Twitch. А також надається безлім у мережі Київстар, 6000 Мб інтернету для інших потреб, 60 хвилин на інші мобільні та за кордон. YouTube, Netflix, Kyivstar Go TV, Megogo, 1+1 video та іншими стрімінговими сервісами можна користуватись без списання мегабайтів у тарифі "Відео без меж". Також у цьому тарифному плані надається безлім у мережі Київстар, 9000 Мб інтернету та 90 хвилин на інші мобільні та за кордон.

Також у цьому тарифному плані надається безлім у мережі Київстар, 9000 Мб інтернету та 90 хвилин на інші мобільні та за кордон. Безлімітний мобільний інтернет, безлім у мережі та 300 хвилин на інші мобільні та за кордон – у тарифі "Максимальний Безлім".

Для абонентів нових тарифних планів "Спілкування без меж", "Розваги без меж" та "Відео без меж" обсяги мегабайтів та хвилин будуть удвічі збільшені без зміни вартості, за умови своєчасної сплати. Наприклад, абоненти із тарифом "Спілкування без меж" отримають 6000 Мб інтернету, 60 хвилин для дзвінків та безлім для ігрових сервісів. Абоненти із тарифом "Розваги без меж" отримають 12000 Мб, 120 хвилин для дзвінків та безлім для відео додатків.

З детальними умовами нових тарифних планів можна ознайомитися на офіційному сайті Київстар у розділі "Тарифи".