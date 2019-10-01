Бізнес попереджає владу про катастрофічні наслідки прийняття законопроекту №1210, - ЗМІ

Представники бізнесу попереджають владу про катастрофічні наслідки, до яких може призвести ухвалення законопроекту №1210, який передбачає зміни Податкового кодексу. Про це говориться в матеріалі на сайті "112".

Зокрема, підвищення ставок на залізорудну сировину з 8 до 10% (а з урахуванням підвищувального коефіцієнта показник буде ще більше) вдарить по компаніям, які видобувають і експортують залізну руду. Норма, в разі її прийняття, призведе до послаблення позицій українських металургів на експортних ринках, де вони конкурують з росіянами, головним чином, з компанією "Металоінвест" олігарха, близького до Путіна - Алішера Усманова, - пише "112".

Як говориться в матеріалі, обговорювані норми торкнуться не тільки великий бізнес, вони позначаться на гаманцях людей як побічно, так і прямо.

На думку експертів, запропоновані Данилом Гетманцевим законодавчі зміни призведуть до різкого подорожчання тютюну для нагрівання (на українському ринку це продукти торгових марок GLO и IQOS).

В Україні з 8 млн курців близько 500 тис. відмовилися від сигарет і перейшли на системи нагрівання тютюну. Зараз це не більше 3% ринку, який в результаті подорожчання з 45 до 70 грн за пачку тютюнових стіків, скоротиться на 40%, - стверджують експерти.

Дискусії викликали і інші зміни, пропоновані законопроектом, зокрема, це питання відповідальності податкової та необхідність розширювати норми про трансферне ціноутворення для аграріїв, зміна норми застосування стимулюючих ставок рентної плати для видобутку природного газу з нових свердловин.

Автор статті акцентує, що на цьому тлі "ArcelorMittal Кривий Ріг" вже заявила, що "виведе з України близько 433 млн доларів в якості дивідендів, хоча раніше компанія вирішила інвестувати ці гроші в розвиток. А British American Tobacco (розвиває GLO) взагалі переносить регіональний центр з Києва до Румунії через "непрогнозовану фіскальну та регуляторну політику уряду України".

Нагадаємо, Верховна Рада планує розглянути законопроект в найближчі тижні.