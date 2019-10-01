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01 жовтня 2019, вівторок, 09:53 377
Політика 2019-10-01T12:00:03+03:00
Українські Новини
Новий Верховний Суд сприяє підвищенню рівня правової визначеності та дотримання закону, - Рада Європи

Новий Верховний Суд сприяє підвищенню рівня правової визначеності та дотримання закону, - Рада Європи

Новий звіт Ради Європи позитивно оцінює роботу Верховного Суду, створеного в Україні у 2017 році. Про це сказано в повному тексті звіту, підготовленому за результатами оцінки судової реформи (2014 - 2018 рр.). На думку експертів, Верховний Суд показує хорошу роботу з новим процесуальним законодавством, для цілей забезпечення єдності судової практики.

Нагадаємо, новий Верховний Суд розпочав свою роботу в грудні 2017 року. Суд працює в складі 193 суддів, призначених за результатами проведення відкритого конкурсу, який проводився вперше. На думку експертів Ради Європи, процедура конкурсу є дуже позитивною для забезпечення об'єктивного відбору кандидатів, і була схвалена зовнішніми спостерігачами за її прозорість і ретельність.

Експерти також відзначають, що результати судової реформи показують "позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, а також зменшення корупції".

Разом з тим, зараз на розгляді Парламенту перебуває ініційований Президентом Зеленським законопроект 1008, яким, серед іншого, передбачається перезавантаження нового Верховного Суду шляхом проведення повторного відбору суддів і скорочення їх кількості в два рази. У пояснювальній записці до законопроекту відсутні будь-які аргументи на користь такого "перезавантаження".

Як повідомлялося раніше, представництво ЄС і посольство Канади в Україні негативно оцінили законопроект 1008, зазначивши безпідставність скорочення кількості суддів Верховного Суду.

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