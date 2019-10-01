Журналісти з регіонів країни провели акцію на підтримку полоненого колеги Станіслава Асєєва

Майже два з половиною роки український журналіст Станіслава Асєєв перебуває в полоні незаконного угрупування "ДНР". 1 жовтня Станіславові виповнюється 30 років. За ініціативи Національної спілки журналістів України колеги з усієї країни провели акцію на підтримку полоненого журналіста, залишивши йому привітання та побажання наступний рік народження святкувати вже в Україні. Про таке на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Улітку 2017 року українського журналіста Станіслава Асєєва викрали бойовики незаконного угрупування "ДНР". З початком війни на Сході України Станіслав співпрацював із газетою "Дзеркало тижня", журналом "Український тиждень" та "Радіо Свобода" під псевдонімом Станіслав Васін. За словами друзів, Станіслав вважав своїм журналістським обов'язком залишатися в рідному Донецьку і об'єктивно описувати події, що відбуваються на непідконтрольній Україні території. Він писав свої матеріали, зокрема й для "Донбас.Реалії", репортажі, резонансні розслідування, інтерв’ю, авторські колонки. Останню книгу "В ізоляції" із публікацій журналіста колеги з "Радіо Свобода" видали через рік після його арешту бойовиками угруповання "ДНР". 1 жовтня йому виповнюється тридцять років і як вияв солідарності колеги написали Стасу привітання та побажання.

"На жаль, до нього немає доступу міжнародних гуманітарних місій. Відповідно, він не має право на адвокатський захист і, звичайно, що зараз, напередодні його тридцятої річниці з Дня народження ця наша акція – певна солідарність. Показати, що ми пам’ятаємо про Станіслава Асєєва, ми хочемо привітати його на волі, потиснути руку.", - зазначив у дописі Сергій Томіленко.

Відразу після отримання інформації про полон Станіслава Асєєва члени НСЖУ поінформували українську владу, всі міжнародні інституції про журналістський статус бранця, та вимагають його звільнення.

Акцію на підтримку Станіслава Асєєва журналісти провели під час кількаденного перебування на медіа-форумі "Буковель Натхнення", що був організований на Івано-Франківщині Українським журналістським фондом та Національною спілкою журналістів України.