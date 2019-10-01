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01 жовтня 2019, вівторок, 09:09 384
Економіка 2019-10-01T12:30:03+03:00
Українські Новини
Зниження граничних цін на електроенергію - це повернення до адміністративного управління, - Саква

Зниження граничних цін на електроенергію - це повернення до адміністративного управління, - Саква

"Зниження прайс-кепів є поверненням до абсолютно адміністративного регулювання на ринку електроенергії." Таку думку висловив, аналітик енергосектору Dragon Capital Денис Саква, інформує портал dsnews.ua.

"Замість того, щоб посилити конкуренцію на ринку, звільняючи обсяги, які міг би "Енергоатом" на цьому ринку продавати, або "Укргідроенерго" на цьому ринку продавати, або той же "Центренерго", який має потужності достатні для покриття взагалі практично всього попиту на теплову енергію, наші поки що не знижують, але, в усякому разі, обговорюють такі питання", - зазначив Д.Саква.

За його словами, падіння курсу долара не є достатньою підставою для зниження прайс-кепів.

"Знову ж зараз "Центренерго" починає начебто якісь закупівлі вугілля, "Донбасенерго" продовжує закупівлі вугілля. І зараз, перед прийдешнім опалювальним сезоном, зараз знизити прайс-кепи і різко погіршити можливості цих компаній з купівлі вугілля, - мені здається, це така не надто далекоглядна стратегія", - прокоментував ініціативу Міністра Мінекоенерго, додавши, що прайс-кепи як тимчасовий механізм мають право на життя.

"Але якщо ми говоримо про довгострокову стратегію, то, звичайно і безумовно, потрібно йти від цього", - резюмував аналітик енергосектору Dragon Capital Д.Саква.

Раніше представники влади заявляли, що вважають за необхідне переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, зокрема знизити денну ціну на 15-20%.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг не підтримала зниження лімітів максимальних цін на оптовому ринку електричної енергії "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку (price caps).

Народний депутат України Михайло Волинець заявив, що відмова НКРЕКП знизити price caps обгрунтована тим, що навіть нині діючі граничні ціни електроенергії не покривають ціну вугілля.

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