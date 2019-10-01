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01 жовтня 2019, вівторок, 08:35 9
Суспільство 2019-10-01T09:00:02+03:00
Українські Новини
Радник Зеленського розповів, чим небезпечний підключений до інтернету фалоімітатор

Радник Зеленського розповів, чим небезпечний підключений до інтернету фалоімітатор

Президент України Володимир Зеленський призначив главу представництва Університету Сингулярності в Україні Ігоря Новікова радником-футурологом і він дав велике інтерв'ю відомої радіоведучої Ганні Балент у програмі "Про що говорять чоловіки".

Зокрема, він розповів, чим можуть бути небезпечні фалоімітатори, підключені до інтернет-мережі.

"Ми не бачили секс в тих кількостях, в яких він зараз є в інтернеті, і настільки доступний. Це змінило ставлення, ми в якійсь мірі до цього адаптувалися. Секс не став родзинкою і забороненим плодом, а став частиною повсякденності, природно, інтерес до нього падає", - сказав Новіков.

Ведуча зазначила, що коли чогось стає занадто багато, то потрібні нові рішення.

Також Новіков зазначив, що у нього була довга дискусія як-то про те, чим може бути небезпечний фалоімітатор, що підключений до інтернету і збирає дані.

"Подумай про те, що він про тебе знає і що буде, якщо ці дані потраплять не в ті руки", - сказав він.

Новіков також повеселився і над тим, що вже вранці український сегмент інтернету наповниться новинами про те, як радник Зеленського розповідав про небезпеку секс-іграшок.

Нагадаємо, що Зеленський і Богдан радикально почистили списки своїх радників і помічників (документ).
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