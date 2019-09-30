Напередодні судового засідання опоненти активно розміщують у ЗМІ фейки про ТМ «Корвалол Corvalolum», - «Фармак»

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) напередодні судового засідання стосовно ТМ «Корвалол Corvalolum» спостерігає підвищення активності опонентів у поширенні недостовірної інформації у ЗМІ.\r\nПро це йдеться в повідомленні компанії.\r\n«У ЗМІ поширюють інформацію про нібито монополізацію ринку «Корвалолу» та здороження цього лікарського засобу. Але це не так. Юридично важливо - судовий спір ведеться саме за позначення. Тобто не йдеться про монополії на сам лікарський засіб. Тому що сам лікарський засіб з усіма складовими - не захищений та не охороняється. Його може випускати будь-який виробник, хто налагодить процес, доведе ефективність, пройде всі потрібні процедури, але під своїм брендом», - йдеться в повідомленні.\r\nУ повідомленні наголошується, що ввикористання бренду "Корвалол" дає величезні переваги іншим виробникам, які не хочуть вкладати десятиліттями в його якість, ефективність, а хочуть одразу ж отримати зиск від використання відомого бренду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ повідомленні підкреслюється, що компанія «Фармак» створена на базі Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова, на якому було розроблено лікарський засіб «Корвалол», при цьому завод був єдиним виробником препарату «Корвалол» на території колишнього СРСР.\r\nЗ 1991 року «Фармак» єдиний виробник цього лікарського засобу на пострадянському просторі, при цьому ТМ «Корвалол» захищена в 15 країнах Європи та Середньої Азії.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, 12 вересня Господарський суд Києва переніс розгляд справи в суперечці за добре відому марку "Корвалол Corvalolum" на 10 жовтня.\r\nВелика Палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Міністерства економічного розвитку і торгівлі та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і направила справу про суперечку за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВлітку 2017 року "Фармак" звернувся в суд з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол - Дарниця".\r\nУ червні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".\r\nДане рішення було оскаржене фармацевтичною фірмою "Дарниця".\r\nГосподарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ свою чергу Мінекономіки і "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.\r\nПродукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.\r\nНа підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.\r\n14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗ 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.