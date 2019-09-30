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30 вересня 2019, понеділок, 21:51 11
Економіка 2019-09-30T22:00:01+03:00
Українські Новини
Напередодні судового засідання опоненти активно розміщують у ЗМІ фейки про ТМ «Корвалол Corvalolum», - «Фармак

Напередодні судового засідання опоненти активно розміщують у ЗМІ фейки про ТМ «Корвалол Corvalolum», - «Фармак»

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) напередодні судового засідання стосовно ТМ «Корвалол Corvalolum» спостерігає підвищення активності опонентів у поширенні недостовірної інформації у ЗМІ.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«У ЗМІ поширюють інформацію про нібито монополізацію ринку «Корвалолу» та здороження цього лікарського засобу. Але це не так. Юридично важливо - судовий спір ведеться саме за позначення. Тобто не йдеться про монополії на сам лікарський засіб. Тому що сам лікарський засіб з усіма складовими - не захищений та не охороняється. Його може випускати будь-який виробник, хто налагодить процес, доведе ефективність, пройде всі потрібні процедури, але під своїм брендом», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що ввикористання бренду "Корвалол" дає величезні переваги іншим виробникам, які не хочуть вкладати десятиліттями в його якість, ефективність, а хочуть одразу ж отримати зиск від використання відомого бренду.

У повідомленні підкреслюється, що компанія «Фармак» створена на базі Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова, на якому було розроблено лікарський засіб «Корвалол», при цьому завод був єдиним виробником препарату «Корвалол» на території колишнього СРСР.

З 1991 року «Фармак» єдиний виробник цього лікарського засобу на пострадянському просторі, при цьому ТМ «Корвалол» захищена в 15 країнах Європи та Середньої Азії.

Як повідомляли Українськi Новини, 12 вересня Господарський суд Києва переніс розгляд справи в суперечці за добре відому марку "Корвалол Corvalolum" на 10 жовтня.

Велика Палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Міністерства економічного розвитку і торгівлі та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і направила справу про суперечку за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.

Влітку 2017 року "Фармак" звернувся в суд з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол - Дарниця".

У червні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Дане рішення було оскаржене фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки і "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

Продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.
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