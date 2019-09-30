Гендерна нерівність у наданні медичної допомоги забирає життя тисяч жінок, - експерти

В Європі за останні 10 років близько 8 тисяч жінок померли від серцевого нападу через невчасно надану допомогу, в той час як чоловіча половина населення отримує більш якісну лікування та точні діагнози. Про проблеми гендерної нерівності надання медиками допомоги передали експерти у звіті Британьского фонду Серця, передає ВВС News.

Британський фонд Серця (BHF) оприлюднив звіт, в якому говориться, що в лікуванні серцевих нападів чоловіків і жінок є вагома різниця.

У звіті наголошується, що у Великобританії кожен рік близько 35тис. жінок потрапляють до лікарні після серцевого нападу - в середньому, це 98 жінок в день або 4 жінки в годину.

Професор медицини в області серцево - судинної системи в університеті Лідс - Кріс Гейл провів дослідження, яке показало, що тисячі життів жінок були втрачені в Англії та Уельсі після серцевих нападів в період між 2002 і 2013 роками.

Після ряду досліджень експерти визначили, що негативна динаміка смерті жіночої частини населення росте за певних "міфів", пов'язаних з різницею між чоловічим і жіночим здоров'ям.

На думку експертів, основним міфом є те, що жінки не відчувають ті ж симптоми при захворюваннях серцево-судинної системи, що і чоловіки, з-за чого підхід до лікування жінок зводиться до позначки 0.

Через "стереотип" про відсутність яскраво виражених симптомів, жінки, при їх виникненні часто не розпізнають хворобу, і відкладають звернення за допомогою, що призводить до неправильно поставленого діагнозу і неякісного лікування.

Дослідження показали, що хоча симптоми у кожної людини можуть змінюватись по-різному, біль у грудях є найбільш поширеним симптомом як у чоловіків, так і у жінок в однаковій кількості.

Дослідження в усьому світі також виявили гендерні відмінності в лікуванні, припускаючи, що це глибоко закорінена і складна проблема.

Експерти закликають медиків поставитися більш уважніше до лікування здоров'я жінок і встановлення діагнозу

"Необґрунтовані упередження обмежують шанси жінок на виживання", - заявили експерти.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вчені виявили зв'язок між проблемами з ерекцією і хворобами серця.

Крім того, експерти також розповіли про те, вживання якої їжі може призвести до атеросклерозу судин.