Луганська ТЕС може бути зупинена у зв'язку з припиненням поставок газу з жовтня, - "Укренерго"

Національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє, що робота Луганської теплової електростанції (ТЕС) може бути зупинена у зв'язку з припиненням поставок газу з 1 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго", передають Українські Новини.

"Системний оператор "Укренерго" отримав лист від "ДТЕК Східенерго" про припинення газопостачання на "ДТЕК Луганська ТЕС" з 7:00 першого жовтня, що призведе до повного відключення електростанції від мережі", - йдеться в ньому.

Наголошується, що у разі зупинки роботи Луганської ТЕС та з метою недопущення повного знеструмлення півночі Луганської області "Укренерго" буде змушена застосувати графіки аварійного відключення споживачів електричної енергії.

"Для запобігання повного знеструмлення північного регіону Луганської області при відсутності палива на Луганській ТЕС системний оператор застосовує контрольовані обмеження енергопостачання споживачів. Графіки таких обмежень складаються і затверджуються заздалегідь, в тому числі на базі даних, які подає регіональний оператор системи розподілу ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО). Це необхідно для того, щоб запобігти автоматичне і неконтрольоване диспетчерами знеструмлення регіону в разі зупинки Луганської ТЕС. Від злагодженої роботи чергового персоналу Луганської ТЕС, НЕК "Укренерго" і ЛЕО при зупинці станції та застосуванні графіків аварійних відключень залежить стабільність функціонування енергосистеми", - зазначив головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко.

Також повідомляється, що відключенню підлягає половина всіх споживачів півночі Луганської області.

Крім того, компанія відзначає, що альтернативним вирішенням проблеми з енергопостачанням півночі Луганської області є завершення будівництва ПС 500/220 кВ "Кремінська" поблизу міста Кремінна Луганської області з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська - Донська і ВЛ 220 кВ Кремінська - Ювілейна, що значно підвищить надійність енергопостачання Луганського регіону.

Як повідомляли Українські Новини, Луганська ТЕС перейшла на роботу одним енергоблоком для економії газу.

Раніше Кабінет Міністрів відмовився від спеціальної ціни на природний газ для енергогенеруючої компанії "ДТЕК Східенерго".

В липні Луганська ТЕС перейшла на використання газу через припинення постачання вугілля.

Генеруючі потужності "ДТЕК Східенерго" зосереджені на двох теплових електростанціях ДТЕК Курахівської ТЕС (р. Курахове, Донецька обл.) і ДТЕК Луганської ТЕС (р. Щастя, Луганська обл).

Навесні 2017 року компанія втратила контроль над третьою тепловою електростанцією - ДТЕК Зуївської ТЕС, розташованої на тимчасово непідконтрольної території р. Зугрес Донецької області.

"ДТЕК Східенерго" входить до складу управляє енергетичними активами System Capital Management (Донецьк) компанії ДТЕК.

100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату Ахметову.