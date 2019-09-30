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30 вересня 2019, понеділок, 19:57 7
Шоу-бізнес 2019-09-30T20:04:49+03:00
Українські Новини
"Вічно молода" Моніка Беллуччі відзначає 55-й День народження

"Вічно молода" Моніка Беллуччі відзначає 55-й День народження

Одна з найбільш успішних і "вічно молодих" актрис світу Моніка Беллуччі сьогодні відзначає свій 55-й День народження. Про життєвий шлях і популярні фільми легендарної актриси передає Главком.

Моніка Анна Марія Беллуччі – італійська акторка і модель, родом з провінційного містечка Чітта-ді-кастелло, яка здобула популярність після виходу фільмів "Дракула", "Малєна", "Незворотність", "Брати Грімм" та інших. У 2016 році отримала почесне звання кавалера ордена Почесного легіону.

Беллуччі народилася 30 вересня 1964 року в Італії. Первісної мрією майбутньої зірки було навчання в Університеті Перуджі на факультеті юриспруденції. Для цього Моніка працювала моделлю у Liceo Classico з 16 років. Однак гламурний образ життя швидко сподобався Моніці, і вона вирішила відмовитися від своєї дитячої мрії на користь світського життя.

Будучи успішною моделлю, Моніка Беллуччі вирішила стати ще й актрисою кіно. Вперше на екрані вона з'явилася в 1990 році.

Першими проектами стали епізодичні ролі у фільмах італійського виробництва "Життя з синами", "Бандити", "Зловживання". Першу вагому роль Беллуччі отримала у 1992 році – актрису запросили на зйомки фільму "Дракула", в якому Моніка втілила образ нареченої знаменитого кровопивці.

У 1996 році до Моніці прийшов справжній успіх. За роль Лізи у мелодрамі "Квартира" вона виявилася номінована на премію під назвою "Сезар" як багатообіцяючої актриси. Потім послідувала роль в бойовику "Доберман".

 

У фільмографії Моніки Беллуччі нараховуються понад півсотні робіт. Талант дозволяє їй зніматися в картинах абсолютно різних жанрів. Актриса продовжує активно працювати. Вона з'явилася в кадрі картин "Чудеса" (2014), "Кохання і війна", "007: Спектр" (2015).

 

Найбільш яскравими та незабутніми стали ролі Моніки Беллуччі у фільмах "Малена", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра", "Братство вовка".

 

Успішна кар'єра актриси не стала точкою межі Моніки. Сьогодні Беллуччі виповнюється 55 років, однак, незважаючи на вік, актриса чудово виглядає і отримує масові запрошення виступати в ролі моделі.

 

Так, в 2018 році на показі колекції Dolce&Gabbana, 54-річна Моніка двічі виступила в ролі моделі.

 

Як повідомляли Українські Новини, раніше Forbes опублікував список акторів і актрис Голлівуду, які отримали гонорари,що значно перевершують збори від фільмів, у яких вони зіграли. Найбільш переоціненою зіркою Голлівуду за підсумками 2017 року став актор Марк Уолберг. Друге і третє місця зайняли актори Крістіан Бейл і Ченнінг Татум.

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