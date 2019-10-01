За напад на журналіста нападник отримав реальний строк, - Макеєв

За напад на журналіста "Першого криворізького" нападник отримав один рік позбавлення волі. Про це повідомляє секретар НСЖУ Валерій Макеєв.



"Перший пішов…

За напад на журналіста "Першого криворізького" - Миколу Чирву, нападник отримав реальний строк – один рік позбавлення волі. І вперше апеляційний суд прийняв більш суворе рішення , аніж суд першої інстанції, який призначав кривднику лише 200 годин виправних робіт.



Підставою для кримінального провадження а згодом і рішення суду стала , нажаль, пересічна подія: спочатку обвинувачений "просто здійснив перешкоджання професійній діяльності журналіста", а по тому і взагалі – вдарив Миколу.



Напад був пов'язаний із професійною діяльністю журналіста.



На жаль, подібних "інцидентів" десятки а то і сотні по всій Україні. Журналістів зневажають, перешкоджають їх діяльності, б’ють, нищать апаратуру… Поліція, здебільшого, реагує на такі прояви явного беззаконня кволо.



У грудні 2018 року я особисто був у Кривому Розі. Зустрічався як з журналістами так і з керівництвом поліції. Домовлялись про ефективну співпрацю.



Наразі, можу сказати, що рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 30 вересня 2019 року – це показовий результат, який є належною сатисфакцією за порушення прав на професійну діяльність журналіста та має стати пересторогою тим, хто матиме бодай бажання скривдити журналістів".