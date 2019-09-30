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  • Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець
30 вересня 2019, понеділок, 18:40 354
Економіка 2019-09-30T19:00:02+03:00
Українські Новини
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець

Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець

Лобісти олігарха Ігоря Коломойського домагались від НКРЕКП зниження цінових обмежень на ринку електроенергії, щоб струм для його підприємств став дешевшим. Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook.


"Останнім часом голова Комітету з питань енергетики та ЖКП Верховної Ради Андрій Герус активно лобіював ідею зниження цих прайскепів в денний час та підвищення в нічний. Мотивація в нього проста і не нова - зловживання ДТЕКом на цих ринках та необхідність зниження тарифів для бізнесу. В основному бізнесу Коломойського, але про це Андрій Михайлович не договорює", - написав Трохимець.
 
Експерт зазначив, що ініціатори зниження обмежень не мають жодних розрахунків, які б підтверджували необхідність такого рішення, а просто намагались його продавити через Регулятора.
 
"Я задав прості питання: "Чи є розрахунки, які обґрунтовують необхідність зміни price cap? Якщо є, то на чому вони ґрунтуються? Чи враховані всі фактори (неможливість купити вугілля за "зниженим" біржовим індексом, значно вища собівартість українського вугілля, відкритий за одну ніч тим же Герусом вільний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі тощо)?" Виявилось, що ні в кого - ні в НКРЕКП, ні в Міністерстві, ні в Комітеті, ні навіть в наших міжнародних партнерів з USAID таких розрахунків нема. Більше того, останні, під час свого виступу повідомили, що 78 днів, які пройшли після запуску ринку, замалий термін для аналізу", - повідомив Трохимець.
 
На думку експерта, відмова НКРЕКП змінити  price caps свідчить про незалежність Регулятора.
 
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не підтримала зниження лімітів максимальних цін на ринку електроенергії "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (price caps).
 
Раніше колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що  ініціатива щодо зміни цінових обмежень на ринку "на добу вперед", викликана бажанням влади задовольнити інтереси спонсорів виборчої кампанії, але це рішення вдарить перш за все по шахтарям.
 
Член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснював, що зміна цінових обмежень означає зниження вартості вугілля у тарифі для ТЕС, а це призведе до зростання заборгованості по зарплатам перед шахтарями.

 
 
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