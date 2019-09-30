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30 вересня 2019, понеділок, 18:10 435
Економіка 2019-09-30T19:00:02+03:00
Українські Новини
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець

Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець

Існуючі обмеження (price caps) на ринку електроенергії ледве покривають ціну вугілля, тому відмова НКРЕКП їх знижувати обгрунтована. Про це написав Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, коментуючи критику рішення регулятора з боку міністра енергетики олексія Оржеля, який заявив, що ціна на вугілля за останній рік знизилась.

"Міністр помилково ототожнює поняття оптової ринкової ціни електроенергії ОРЦ та ціни вугільної генерації. Дійсно, ОРЦ як ціновий мікс враховував вугільну складову. В формулі ОРЦ на 2019 рік тариф теплової генерації (виходячи з середніх цін індексу API 2) в 2019 році мав складати 2,07 грн кВт-год. З 1 липня, коли вводився новий ринок електроенергії, цінові обмеження (в тому числі для ГК ТЕС) були встановлені на рівні 1,64 кВт-год. Але з цієї суми треба відняти акциз та оплату тарифу НЕК "Укренерго" на диспетчеризацію. Як бачимо, динаміка зниження ціни в Роттердамі, про яку говорить Олексій Оржель, ВЖЕ ВРАХОВАНА в існуючих price caps", - пояснив Волинець.

Лідер профспілки гірників також звернув увагу, що ціна електроенергії, виробленої вугільними ТЕС, це не тільки вартість палива. Це ще й умовно-постійні витрати електростанцій (заробітна плата, ремонти, амортизація тощо). За умов 10% рентабельності на покриття вугільної складової у генеруючих компаній лишається лише 0,99 грн кВт-год. Це лише 1834 грн/тонна без доставки з порту на станцію залізничним транспортом. Доставка "з’їдає" ще 260 грн на кожній тонні. Таким чином, на кордоні вугілля має бути не дорожчим 1524 грн/тонна. А реальні контракти – починаються від 1900 грн/тонна! А регуляторна ціна на вугілля держшахт ще більша – 2500 грн/тонна.

Волинець висловив здивування, що міністр за таких умов бачить можливість для зниження цінових обмежень, адже існуючі price caps ледве покривають ціну вугілля. І назвав позицію НКРЕКП цілком обґрунтованою.

"За які кошти генеруючі компанії ТЕС мають закуповувати вугілля? Де саме, за таких обставин, міністр Оржель бачить потенціал для зниження price caps? Дуже хотілося би почути відповідь на ці конкретні питання, а не трансляцію всім відомих фактів про зниження ціни вугілля на світових ринках порівняно з минулим роком та нещодавнє зміцнення гривні", - написав Волинець.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не підтримала зниження лімітів максимальних цін на ринку електроенергії "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (price caps).

Раніше представники влади повідомляли, що вважають за необхідне переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані рrice caps, а саме, денну ціну знизити на 15-20%. Низка експертів заявляли, що наміри знизити граничні ціни на ринку електроенергії суттєво ускладнять можливість закупівлі вугілля й можуть спровокувати кризу в енергетиці.

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