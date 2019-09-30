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30 вересня 2019, понеділок, 16:52 11
Силові структури 2019-09-30T19:00:03+03:00
Українські Новини
Під Луганськом проти контрабандистів на "Ниві" прикордонники застосували зброю

Під Луганськом проти контрабандистів на "Ниві" прикордонники застосували зброю

Прикордонники застосували зброю для запобігання прориву україно-російського кордону автомобілем з контрабандою в Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Прикордонники попередили зухвалу спробу порушення державного кордону", - сказано в ньому.

В Луганській області на кордоні з РФ прикордонники, які виконують завдання в районі проведення ООС, із застосуванням зброї припинили спробу порушення кордону. Зокрема, 29 вересня ввечері прикордонний наряд відділу прикордонної служби "Троїцьке", який ніс службу в районі населеного пункту Демино-Олександрівка, за допомогою тепловізора виявив рух двох автомобілів.

Контрабандні консерви. Фото: ДПС УкраїниКонтрабандні консерви. Фото: ДПС України

До ймовірного місця правопорушення була вислана група реагування і виставлені додаткові прикордонні наряди з прикриття ділянки кордоні з РФ, розпочато пошукові заходи, в результаті яких прикордонники помітили 2 транспортних засоби з вимкненими фарами, які рухалися в бік кордону.

На законні вимоги про зупинку водії автомобілів не реагували і здійснили небезпечний маневр в напрямку прикордонного наряду, ніж створили явну загрозу життю і здоров'ю військовослужбовцям. Прикордонники застосували вогнепальну зброю по автомобілям порушників.

Далі, під час проведення пошукових заходів, у лісосмузі поблизу кордону було виявлено пошкоджений автомобіль марки ВАЗ-21236 з номерами української реєстрації та без водія. Поблизу автомобіля була виявлена кинута партія контрабандних товарів, а саме - коробки з рибними консервами виробництва Вірменії.

В даний час тривають пошукові заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності на ділянці відповідальності Луганського загону.

Як повідомляли Українські Новини, 17 листопада 2018 року контрабандисти здійснили наїзд на начальника прикордонного загону "Ділове" в Закарпатській області. Від отриманих травм він помер у лікарні, а водій автомобіля був затриманий поліцією на наступний день.

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