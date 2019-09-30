Під Луганськом проти контрабандистів на "Ниві" прикордонники застосували зброю

Прикордонники застосували зброю для запобігання прориву україно-російського кордону автомобілем з контрабандою в Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Прикордонники попередили зухвалу спробу порушення державного кордону", - сказано в ньому.

В Луганській області на кордоні з РФ прикордонники, які виконують завдання в районі проведення ООС, із застосуванням зброї припинили спробу порушення кордону. Зокрема, 29 вересня ввечері прикордонний наряд відділу прикордонної служби "Троїцьке", який ніс службу в районі населеного пункту Демино-Олександрівка, за допомогою тепловізора виявив рух двох автомобілів.

Контрабандні консерви. Фото: ДПС України

До ймовірного місця правопорушення була вислана група реагування і виставлені додаткові прикордонні наряди з прикриття ділянки кордоні з РФ, розпочато пошукові заходи, в результаті яких прикордонники помітили 2 транспортних засоби з вимкненими фарами, які рухалися в бік кордону.

На законні вимоги про зупинку водії автомобілів не реагували і здійснили небезпечний маневр в напрямку прикордонного наряду, ніж створили явну загрозу життю і здоров'ю військовослужбовцям. Прикордонники застосували вогнепальну зброю по автомобілям порушників.

Далі, під час проведення пошукових заходів, у лісосмузі поблизу кордону було виявлено пошкоджений автомобіль марки ВАЗ-21236 з номерами української реєстрації та без водія. Поблизу автомобіля була виявлена кинута партія контрабандних товарів, а саме - коробки з рибними консервами виробництва Вірменії.

В даний час тривають пошукові заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності на ділянці відповідальності Луганського загону.

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Як повідомляли Українські Новини, 17 листопада 2018 року контрабандисти здійснили наїзд на начальника прикордонного загону "Ділове" в Закарпатській області. Від отриманих травм він помер у лікарні, а водій автомобіля був затриманий поліцією на наступний день.