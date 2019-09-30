Під Луганськом проти контрабандистів на "Ниві" прикордонники застосували зброю

Прикордонники застосували зброю для запобігання прориву україно-російського кордону автомобілем з контрабандою в Луганській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.\r\n"Прикордонники попередили зухвалу спробу порушення державного кордону", - сказано в ньому.\r\nВ Луганській області на кордоні з РФ прикордонники, які виконують завдання в районі проведення ООС, із застосуванням зброї припинили спробу порушення кордону. Зокрема, 29 вересня ввечері прикордонний наряд відділу прикордонної служби "Троїцьке", який ніс службу в районі населеного пункту Демино-Олександрівка, за допомогою тепловізора виявив рух двох автомобілів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКонтрабандні консерви. Фото: ДПС України\r\nДо ймовірного місця правопорушення була вислана група реагування і виставлені додаткові прикордонні наряди з прикриття ділянки кордоні з РФ, розпочато пошукові заходи, в результаті яких прикордонники помітили 2 транспортних засоби з вимкненими фарами, які рухалися в бік кордону.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНа законні вимоги про зупинку водії автомобілів не реагували і здійснили небезпечний маневр в напрямку прикордонного наряду, ніж створили явну загрозу життю і здоров'ю військовослужбовцям. Прикордонники застосували вогнепальну зброю по автомобілям порушників.\r\nДалі, під час проведення пошукових заходів, у лісосмузі поблизу кордону було виявлено пошкоджений автомобіль марки ВАЗ-21236 з номерами української реєстрації та без водія. Поблизу автомобіля була виявлена кинута партія контрабандних товарів, а саме - коробки з рибними консервами виробництва Вірменії.\r\nВ даний час тривають пошукові заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності на ділянці відповідальності Луганського загону.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=se0Z-R7Z2iE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 17 листопада 2018 року контрабандисти здійснили наїзд на начальника прикордонного загону "Ділове" в Закарпатській області. Від отриманих травм він помер у лікарні, а водій автомобіля був затриманий поліцією на наступний день.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n