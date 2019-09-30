Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU

Якщо українці вкладуть в держоблігації десяту частину наявної у них готівки, вони вдвічі перевершать іноземців за обсягами інвестицій. Про це розповіла Євгенія Грищенко, керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів групи ICU, на Українському фінансовому форумі 27 вересня в Києві.



"Ми бачимо значний потенціал зростання ринку ОВДП в попиті з боку фізосіб. Держоблігації – прямий конкурент депозиту. Станом на вересень, частка ОВДП у власності фізосіб по відношенню до депозитів пропорційно ще дуже мала: якщо на строкових депозитах українці тримають 325 млрд гривень, то в облігаціях поки лише 10 млрд. Втім, ця частка зростає досить швидкими темпами", – повідомила Євгенія Грищенко.



За даними групи ICU, з 20 вересня 2018 року фізособи збільшили вкладення в ОВДП більш ніж в 2 рази. Зростання вкладень в держоблігації триває завдяки надійності інструменту, більш високій дохідності в порівнянні з депозитом і відсутністю ПДФО в розмірі 18%, що дає ще близько 2% премії в дохідності при однакових ставках.



Серед основних категорій фізосіб, які цікавляться ОВДП, за словами Євгенії Грищенко, керівники вищої ланки з фінансового сектора, CEO підприємств, працівники IT-сфери, тобто люди з більш високими доходами. Це обумовлено тим, що з урахуванням витрат на можливі комісії, вкладати в ОВДП має сенс від 100 тис. гривень і вище.



Гроші "під матрацом" – потужний потенціал для зростання. За даними НБУ, поза банками знаходиться 355 млрд гривень готівкової гривні, а готівкової валюти – в рази більше, близько 86 млрд доларів.



Це колосальна цифра, що перевищує загальний держборг України, який склав $82,4 млрд на початок серпня. "Навіть якщо 10% готівки перетече в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів ОВДП і вдвічі обженуть нерезидентів", – впевнена Євгенія Грищенко.



За її словами, реалізація цього потенціалу залежить від того, наскільки правильно і якісно буде проведена заявлена ​​урядом майбутня податкова амністія, і наскільки українці повірять владі.



Не менш важливими драйверами активізації вкладів фізосіб в ОВДП в 2020 році, на думку Євгенії Грищенко, повинні стати спрощення процедури ідентифікації клієнта через BankID, скасування обов'язкового подання податкової декларації, можливість торгувати ОВДП онлайн за допомогою мобільних додатків та систематична робота над підвищенням обізнаності населення.

Довідка

Український Фінансовий Форум (Ukrainian Financial Forum) – одна з головних фінансових подій України. Форум був ініційований групою ICU в 2014 році і проводиться нею щорічно для пожвавлення економічної дискусії в Україні та залучення провідних світових фахівців до обговорення необхідних країні економічних змін.



Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.



Заснована у 2006 році спеціалістами з ING група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням знаходяться активи у розмірі більше 500 млн доларів США. Нинішня стратегія ICU передбачає значні інвестиції у венчурні проекти та проблемний борг. Засновники ICU – Макар Пасенюк и Костянтин Стеценко.