Щоб врятувати Луганський регіон від відключень електроенергії, потрібно знизити ціну на газ для Луганської ТЕС, - Плачков

Складна ситуація з функціонуванням Луганської ТЕС, яка позбавлена можливості працювати на вугіллі, вимагає термінового рішення уряду, а саме - зниження вартості газу для Луганської ТЕС. Таку думку висловив екс-міністр енергетики, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

"Якщо з 1 жовтня припиниться подача газу на ТЕС, про що вже заявив Луганськгаз (що буде відключений газ, - Ред.), станція буде зупинена. Регіон залишиться без електроенергії, адже лінії по перетокам ще немає, станція - єдиний стабільний постачальник електроенергії в області", - зазначив Іван Плачков.

За його словами, влітку 2019 року Кабінет міністрів вже розглядав варіант зниження ціни для Луганської ТЕС. "Це було спеціальне рішення, за яким вартість газу для цієї станції була порівнянна з ціною вугілля, щоб станція працювала беззбитково і продовжувала працювати. Адже це соціально-політичне питання, а соціально-політичні загальнодержавні питання повинні вирішуватися урядом, він зобов'язаний вирішувати це питання, не можна змушувати підприємство працювати в збиток", - вважає Іван Плачков.

На його думку, Луганській ТЕС сьогодні потрібно забезпечити поставки газу по собівартості, тобто знизити ціну газу. "Потрібна хоча б ціна за собівартістю, хоча б на якийсь період, щоб станція працювала, а потім вже вирішувати питання. Зниження ціни на газ врятує область від віялових відключень", - зазначив Іван Плачков.

Як раніше заявив директор департаменту ЖКГ Луганської обладміністрації Віталій Сурай, Луганськгаз відправив повідомлення про те, що з 1 жовтня припиняється подача газу на Луганську ТЕС. Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею тільки з російської території, тому що під'їздів до електростанції з контрольованої українськими властями території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутность запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну.