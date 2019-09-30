НАБУ працює в інтересах влади та наближених олігархів, - Олещук

Правоохоронні та антикорупційні органи в Україні працюють не стільки за законом, скільки на вимогу влади та наближених олігархів. Про це написав політолог Петро Олещук в своєму блозі на Ліга.net.

Петро Олещук звертає увагу, що у відстоюванні інтересів близького до нової влади бізнесмена Ігоря Коломойського, правоохоронні органи демонструють надзвичайну оперативність. І в якості прикладу наводить ситуацію з "Приватбанком", де НАБУ вилучає документи з юридичного захисту банку від Коломойського в судах, та справу щодо формули "Роттердам+", від запровадження якої Коломойський втратив значну частину прибутків.

"Цікава справа - Коломойський vs “Приватбанк”. За ініціативою НАБУ юристів, які захищають інтереси державного банку, примушують “розкрити карти” стосовно їх обгрунтування їх позиції. Що може бути краще для Коломойського, ніж знати - на чому саме базується юридична позиція противника. Загалом дуже специфічная ситуація - держорган (НАБУ) діє проти держбанка “Приватбанк” на користь олігарха", - написав Олещук.

Аналогічна ситуація, на думку політолога, і з розслідуванням формули Роттердам+.

"Загальновідомо, що Коломойський був дуже "ображений" на авторів т.зв. формули "Роттердам+", яка суттєво впливала на дохідність його феросплавного бізнесу. І от – вже 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили шістьом особам, "причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, "у результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків". Правда, потім все виявилося не зовсім так, як у первісній версії. Зокрема, згодом НАБУ вже повідомило, що до самої "формули Роттердам+" вони претензій не мають, вважають її цілком ринковою та виправданою, а мають питання лише до обгрунтованості включення "вартості доставки" вугілля… Вірогідно, й цю претензію знімуть - бо всі розуміють, що вугілля до ТЕС треба довезти. Але у будь-якому випадку, тут вже "ефективність" і швидкість слідчих дій не може не впасти в око", - написав Олещук.

Такі приклади він вважає свідченням того, що в Україні правоохоронні органи працюють, перш за все, на захист інтересів окремих, близьких до влади олігархів.

"Українська влада сама себе таким чином позиціонує - правоохоронні та антикорупційні органи працюють не стільки за законом, скільки на вимогу влади та наближених до неї олігархів", - зазначив Поліщук.

Нагадаємо, 24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", жоден з них не був взятий під варту. Пізніше в офіційній відповіді НАБУ на запит Інформбюлетеня ICC Ukraine повідомлялось, що у бюро немає претензій до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтира для визначення ціни на вугілля в Україні за формулою "Роттердам +".

Екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк вважає, що бізнесмен Ігор Коломойський за період дії прозорого ціноутворення на електроенергію втратив значну частину прибутку від енергоємних феросплавних підприємств, тому тепер мститься тим, хто ввів в дію формулу "Роттердам плюс".