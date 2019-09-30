Підприємці звали Зеленського на каву і проганяли Тищенка з криками "Ганьба" під ОПУ

У понеділок, 30 вересня, на вулиці Банковій зібралися близько двох сотень підприємців з різних міст України. Вони просили Зеленського накласти вето на закони номер 1053-1 і 1073, повідомляє "Інформатор".

До незадоволених бізнесменів вийшов депутат від партії Слуга народу Микола Тищенко. Але його не стали слухати і прогнали з мітингу.

Законопроекти 1053-1 і 1073 Верховна Рада прийняла в першому читанні. У них йдеться про нові правила роботи з касовими апаратами. Бізнесмени незадоволені новими правилами, згідно з якими весь бізнес зобов'яжуть купити касові апарати і платити податки за чеками, згідно з прибутком. Такі закони підприємці вважають вбивчими для їх справи. Згідно з ними, будь-який споживач може заявити в податкову про "неправильний" чек. Якщо буде доведено, що чек неправильний, споживач отримає товар, придбаний за цим чеком, безкоштовно.

Підприємці вимагали Зеленського накласти вето на прийняті закони. Вони скандували "Зеленський, виходь на каву" і "Вето".

Їх почув Микола Тищенко і, як досвідчений бізнесмен, вийшов до мікрофону. Але організатори відразу відключили звук, а натовп під крики "Ганьба" прогнав нардепа з Банкової. Таке невдоволення вони висловили в наслідок того, що Тищенко підтримав вищезазначені законопроекти на голосуванні. Нардеп назвв мітинг проплаченою провокацією і віддалився в супроводі поліції, яка захищала його від розлючених протестувальників.

Протест підприємців. Фото: "Інформатор"

Микола Тищенко. Фото: "Інформатор"

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