Суд вимагає негайно поновити на роботі журналістку, яку звільнили при реформуванні Суспільного мовлення

Півтора роки тому старший редактор Полтавської регіональної дирекції "Лтава" ПАТ НСТУ Олена Колачинська потрапила під скорочення через реорганізацію суспільного мовлення. Та на відміну від колег, більшість із яких спіткала така ж участь, із несправедливим рішенням про звільнення Олена вирішила не миритися й подала скаргу до суду. І ось 23 вересня журналістка отримала постанову Полтавського міського апеляційного суду про негайне поновлення на посаді та відшкодування заробітної платні через вимушений прогул, інформує портал НСЖУ.

"Позов Колачинської Олени Григорівни до Публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за вимушений прогул та стягнення моральної шкоди – задовольнити частково.

Визнати незаконним та скасувати наказ №108-0 від 30 березня 2018 року Філії Публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" Полтавська регіональна дирекція "Лтава" про звільнення Колачинської Олени Григорівни із займаної посади старшого редактора редакції суспільно-політичних програм ТВО програм обласного радіо з 30 березня 2018 року у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України", - ідеться в постанові Полтавського апеляційного суду від 23 вересня 2019 року.

- Під "частково задовольнити позов" мається на увазі, що мені не в повному обсязі компенсують заявлену суму моральних збитків. А так все відшкодують: відновлять на посаді, виплатять заробіток за півтора року за вимушений прогул, а також компенсують витрати на правничу допомогу, тобто на адвоката, - роз’яснює постанову суду в коментарі НСЖУ Олена Колачинська.

До суду пані Олена подала у квітні 2018 року. В період реорганізації суспільного мовлення, загалом, реформа тоді призвела до звільнення тисяч працівників по всій країні.

- На жаль, теж потрапила в цю колію. Серед мої колег я єдина, хто подав до суду. Тоді були дуже важкі часи, багатьох звістка про звільнення підкосила – хтось потрапив до лікарні, хтось зневірився і розчарувався. А коли отямилися, то вже минув 30-денний термін, відведений на звернення до суду, - розповідає пані Олена. - Півтора роки тривав суд, його остаточна постанова передбачає негайне поновлення на посаді. І хоча ми з адвокатом одразу привезли на роботу копію постанови та зробили відповідну заяву, поновлювати мене на посаді не поспішають – керівник установи всіляко ігнорує рішення суду, а отже змушена і далі відстоювати свої права та звертатися до правоохоронців.