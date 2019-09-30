Прикрепив гранату до машини: Обвинувачений в замаху на скандального забудовника отримав умовний термін

Києво-Святошинскй районний суд Київської області засудив до 5 років позбавлення волі умовно обвинуваченого в замаху на забудовника Олександра Журбу, компанія якого будує житловий комплекс на вул. Святошинській та Машинобудівній у Вишневому Київської області.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Журба є бенефіціаром і власником ряду будівельних фірм, зокрема, ТОВ "Євро 2000", яка веде будівництво в Вишневому, і ТОВ "Будінвестконтакт", яка є забудовником ЖК "Софіївська Слобідка".

Суд встановив, що обвинувачений Лев Воронін в грудні 2015 року біля офісу будівельної компанії "Будінвестконтакт" прикріпив ручну осколкову гранату РГД-5 до ручки пасажирських дверей автомобіля Мeгсedes-Веnz S222, що належить Журбі.

Злочинець з місця події втік, а боєприпас знешкодила поліція.

У грудні 2016 року обвинувачений також здійснив телефонний дзвінок на особистий телефон потерпілого і погрожував йому вбивством.

Конфлікт між обвинуваченим і потерпілим пов'язаний з тим, що Журба нібито не віддав борг 2 млн доларів.

У судовому засіданні підсудний винним себе у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав і заявив суду, що потерпілого раніше не знав і не бачив.

Журба заявив, що раніше йому неодноразово погрожували, стежили за ним, підірвали гранату біля офісу, а також 2 рази побили в Києві його заступника.

У середині вересня поточного року суд визнав винним підсудного за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) ч. 1 ст. 263 (незаконне носіння бойових припасів) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

У той же час суд врахував, що обвинувачений працює приватним підприємцем, має позитивні характеристики і є майстром спорту, приймаючи участь у міжнародних змаганнях.

Ці дані, на думку суду, дозволяють призначити засудженому умовне покарання.

Таким чином, підсудний засуджений до 5 років тюрми і звільнили від покарання з випробувальним терміном 3 роки.

Як повідомляли Українські Новини, ввечері 16 серпня 2018 року жителі міста Вишневе зламали і спалили паркан навколо фундаменту багатоповерхівки, протестуючи проти будівництва в парку.

Раніше жителі Вишневого просили Президента домогтися припинення незаконного будівництва в місті.