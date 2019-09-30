Києво-Святошинскй районний суд Київської області засудив до 5 років позбавлення волі умовно обвинуваченого в замаху на забудовника Олександра Журбу, компанія якого будує житловий комплекс на вул. Святошинській та Машинобудівній у Вишневому Київської області.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nЖурба є бенефіціаром і власником ряду будівельних фірм, зокрема, ТОВ "Євро 2000", яка веде будівництво в Вишневому, і ТОВ "Будінвестконтакт", яка є забудовником ЖК "Софіївська Слобідка".\r\nСуд встановив, що обвинувачений Лев Воронін в грудні 2015 року біля офісу будівельної компанії "Будінвестконтакт" прикріпив ручну осколкову гранату РГД-5 до ручки пасажирських дверей автомобіля Мeгсedes-Веnz S222, що належить Журбі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗлочинець з місця події втік, а боєприпас знешкодила поліція.\r\nУ грудні 2016 року обвинувачений також здійснив телефонний дзвінок на особистий телефон потерпілого і погрожував йому вбивством.\r\nКонфлікт між обвинуваченим і потерпілим пов'язаний з тим, що Журба нібито не віддав борг 2 млн доларів.\r\nУ судовому засіданні підсудний винним себе у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав і заявив суду, що потерпілого раніше не знав і не бачив.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЖурба заявив, що раніше йому неодноразово погрожували, стежили за ним, підірвали гранату біля офісу, а також 2 рази побили в Києві його заступника.\r\nУ середині вересня поточного року суд визнав винним підсудного за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) ч. 1 ст. 263 (незаконне носіння бойових припасів) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.\r\nУ той же час суд врахував, що обвинувачений працює приватним підприємцем, має позитивні характеристики і є майстром спорту, приймаючи участь у міжнародних змаганнях.\r\nЦі дані, на думку суду, дозволяють призначити засудженому умовне покарання.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТаким чином, підсудний засуджений до 5 років тюрми і звільнили від покарання з випробувальним терміном 3 роки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ввечері 16 серпня 2018 року жителі міста Вишневе зламали і спалили паркан навколо фундаменту багатоповерхівки, протестуючи проти будівництва в парку.\r\nРаніше жителі Вишневого просили Президента домогтися припинення незаконного будівництва в місті.