Кабмін звільнив главу Аудиторської служби Гаврилову

Кабінет Міністрів звільнив голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову. Про це йдеться в повідомленні Кабміну, передають Українські Новини.

29 вересня Кабмін затвердив програму дій уряду, а також ухвалив низку кадрових рішень. У жовтні 2015 Кабінет Міністрів реорганізував Державну фінансову інспекцію в Державну аудиторську службу. Гаврилова, яка була керівником Держфінінспекції, стала головою Державної аудиторської служби.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до суду обвинувальний акт стосовно Гаврилової.

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на все майно Гаврилової.

Голови Державної аудиторської служби підозрюють у незаконному збагаченні на 10 млн гривень.