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  • Якщо не знизити ціну газу для Луганської ТЕС, то з 1 жовтня в області розпочнуться відключення електроенергії, - Сурай
30 вересня 2019, понеділок, 13:52 389
Політика 2019-09-30T15:15:03+03:00
Українські Новини
Якщо не знизити ціну газу для Луганської ТЕС, то з 1 жовтня в області розпочнуться відключення електроенергії,

Якщо не знизити ціну газу для Луганської ТЕС, то з 1 жовтня в області розпочнуться відключення електроенергії, - Сурай

Щоб уникнути зупинки роботи Луганської ТЕС і врятувати область від віялових відключень електроенергії, потрібно терміново вжити заходів – знизити вартість газу для станції. Таку думку озвучив директор департаменту ЖКГ Луганської обладміністрації Віталій Сурай.

"Зниження вартості газу для цієї ТЕС - це один з варіантів вирішити питання, ми вже вийшли повторно з пропозицією до уряду про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС. Якщо таке рішення буде прийнято, то це стане рішенням, яке дозволить уникнути області віялових відключень", - зазначив Віталій Сурай. Нагадаємо, собівартість виробництва електроенергії на газу не покривається поточними цінами на електроенергію.

За словами Віталія Сурая, минулого тижня Луганськгаз відправив повідомлення про те, що з 1 жовтня припиняється подача газу на Луганську ТЕС.

"Для станції це означає зупинку, буде дефіцит близько 70% потужності в області, будуть відключення споживачів від електроенергії", - повідомив Віталій Сурай.

На його думку, уряд може вжити заходи для вирішення складної ситуації. "У минулий четвер ми зверталися до прем'єр-міністра, сьогодні ми оперативно інформуємо уряд про ситуацію, що з завтрашнього дня у нас може трапитися, збираємо о 16.00 комісії з техногенної та екологічної безпеки, розглянемо це питання. Потрібно знайти компенсаційний механізм щодо ціни газу для ТЕС, від цього залежить енергопостачання регіону", - зазначив Віталій Сурай.

На його думку, також в уряді повинні розглянути можливість повернути постачання вугілля на Луганську ТЕС, які були заблоковані РФ в червні 2019 року. "І потрібно вирішити питання поставок вугілля на станцію, з червня заблоковані поставки вугілля, потрібна тристороння контактна група при Міністерстві закордонних справ, відновлення переговорів з РФ про відновлення постачань вугілля на Луганську ТЕС", - вважає Віталій Сурай.

Як раніше повідомлялося, губернатор Луганської області Віталій Комарницький вважає, що для того, щоб не залишити Луганську область без електроенергії, Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС. Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею тільки з російської території, тому що під'їздів до електростанції з контрольованої українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну.
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