Києвом пройшов "Марш пам’яті" жертв Бабиного Яру, - Ложкін

78 років тому, 29 вересня 1941 року, в Києві почалися масові страти євреїв. "Це був початок трагедії, яка увійшла в історію під ім’ям Бабин Яр", - написав на своїй сторінці у Фейсбук Президент єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

Протягом перших двох днів, 29 і 30 вересня, було розстріляно 33 771 людину.

"Розстрілювали групами по 30-40 осіб. Без перерви. Щоб не було чутно пострілів, грала гучна музика, а в небі кружляв літак, - продовжує Борис Ложкін. - Євреї йшли безперервною колоною від теперішньої станції метро "Лук'янівська" вулицею Мельникова до Бабиного Яру".

Загалом за часи окупації Києва в Бабиному Яру, за деякими даними, було знищено до 200 000 осіб, більшість з яких були люди похилого віку, жінки та діти.

Пам'ять сотень тисяч жертв Бабиного Яру сьогодні у Києві вшанували учасники "Маршу пам'яті".

"Марші пам'яті" почалися у 2016-му році, коли письменник, член Наглядової ради Єврейської конфедерації України Євген Городецький самостійно пройшов останнім шляхом київських євреїв.

Сьогодні, три роки по тому, колона "Маршу пам'яті" налічувала вже понад 500 осіб. Вони пройшли від метро "Лук'янівська" до пам'ятного знака Менора у Бабиному Яру.

Раніше повідомлялося, що загальна кількість жертв Голокосту в Україні склало 1,5 млн. осіб - чверть від усіх знищених євреїв під час Другої світової війни.