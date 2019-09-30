підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
30 вересня 2019, понеділок, 12:22 178 Прес-реліз
Інтернет і IT 2019-09-30T13:15:01+03:00
Українські Новини
Київстар підключив до 4G Чорнобильську зону

Київстар підключив до 4G Чорнобильську зону

Об’єкти зони відчуження Чорнобильської АЕС забезпечені високошвидкісним мобільним інтернетом. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Київстар продовжує збільшувати територію мережі 4G. Так,  телеком оператор підключив до високошвидкісного інтернету місто Чорнобиль, а також комплекс споруд на території атомної електростанції (об’єкт "Укриття"). Найближчим часом зв’язок 4G буде включено на головному контрольно-пропускному пункті на в’їзді у Чорнобильську зону в с. Дитятки. Так, співробітники об’єкту "Укриття" і численні туристи, що бажають потрапити до зони відчуження, можуть користуватись високошвидкісним мобільним інтернетом за технологією LTE.

На сьогодні мережа 4G зв’язку Київстар працює в 6795 великих і малих містах та селищах,  де проживає  29 млн осіб, або 70% населення України. Швидкісним мобільним інтернетом нового покоління вже скористалось  7 млн 250 тисяч абонентів компанії. У порівнянні з серпнем 2018 кількість таких абонентів зросла майже у чотири рази.

Нагадаємо, що за даними незалежних міжнародних компаній Ookla та nPerf, середня швидкість мобільного інтернету у мережі Київстар найвища з-поміж усіх  мобільних операторів України. Такі  дані наводяться у дослідженнях цих компаній за 2018 і 2019 роки. 

Щоб користуватись послугами 4G абонентові потрібен відповідний смартфон з підтримкою технології LTE та   USIM-картка. Замінити стару SIM-карту на USIM можна безкоштовно  в фірмових магазинах компанії.
Архів
Новини
Запаси українського газу продовжують збільшуватися 13:14
Кабмін пропонує Раді прийняти програму його діяльності на 5 років із зростанням ВВП на 40% 13:07
Гончарук планує підвищувати народжуваність і створити мільйон робочих місць 12:52
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Кабмін пропонує Раді легалізувати гральний бізнес 12:33 Доповнено
більше новин
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Нафтова монополія Коломойського хоче погасити свій борг перед бюджетом за рахунок українців, - ЗМІ 11:02
Законопроект 1210 потребує доопрацювання, - експертне управління ВРУ 10:31
Після модернізації завод "Укрлендфармінг" повністю забезпечує аграріїв власним посівним матеріалом 12:21
Справа Ощадбанку не може бути предметом кримінального переслідування, крапку має поставити Антикорупційний суд, - Березкін 11:13
більше новин
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Польща виділила $1 млн гуманітарної допомоги для Донбасу 13:00
Головний рабин Києва та України Яків дов Блайх. Скріншот відео
Президент вперше не з'явився вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру, - головний рабин Блайх 21:02
У Страсбурзі без делегації України відкривається осіння сесія ПАРЄ 09:25
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok