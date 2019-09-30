Київстар підключив до 4G Чорнобильську зону

Об’єкти зони відчуження Чорнобильської АЕС забезпечені високошвидкісним мобільним інтернетом. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Київстар продовжує збільшувати територію мережі 4G. Так, телеком оператор підключив до високошвидкісного інтернету місто Чорнобиль, а також комплекс споруд на території атомної електростанції (об’єкт "Укриття"). Найближчим часом зв’язок 4G буде включено на головному контрольно-пропускному пункті на в’їзді у Чорнобильську зону в с. Дитятки. Так, співробітники об’єкту "Укриття" і численні туристи, що бажають потрапити до зони відчуження, можуть користуватись високошвидкісним мобільним інтернетом за технологією LTE.

На сьогодні мережа 4G зв’язку Київстар працює в 6795 великих і малих містах та селищах, де проживає 29 млн осіб, або 70% населення України. Швидкісним мобільним інтернетом нового покоління вже скористалось 7 млн 250 тисяч абонентів компанії. У порівнянні з серпнем 2018 кількість таких абонентів зросла майже у чотири рази.

Нагадаємо, що за даними незалежних міжнародних компаній Ookla та nPerf, середня швидкість мобільного інтернету у мережі Київстар найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводяться у дослідженнях цих компаній за 2018 і 2019 роки.

Щоб користуватись послугами 4G абонентові потрібен відповідний смартфон з підтримкою технології LTE та USIM-картка. Замінити стару SIM-карту на USIM можна безкоштовно в фірмових магазинах компанії.