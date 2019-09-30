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30 вересня 2019, понеділок, 11:54 9
Шоу-бізнес 2019-09-30T13:00:02+03:00
Українські Новини
Лобода "засвітилася" на вечірці в Києві

Лобода "засвітилася" на вечірці в Києві

Світлана Лобода на вечірці в Києві. Фото: Instagram/Світлана Лобода
Світлана Лобода на вечірці в Києві. Фото: Instagram/Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода, яка раніше виступила разом з Ані Лорак на корпоративі в Києві, знову прилетіла в столицю України і з'явилася на вечірці українського телеведучого Анатолія Анатоліча. Фотографії з заходу Лобода опублікувала у своєму акаунті в Instagram.

Так, Лобода відзначила, що записує новий альбом. Ймовірно, це відбувається в Києві.

"Київ... Вдень — альбом, увечері — танці", — написала співачка.

Світлана Лобода на вечірці в Києві. Фото: Instagram/Світлана ЛободаСвітлана Лобода на вечірці в Києві. Фото: Instagram/Світлана Лобода

Також фотографію з Лободою опублікував і сам винуватець торжества Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч зі Світланою Лободою. Фото: Instagram/Анатолій АнатолічАнатолій Анатоліч зі Світланою Лободою. Фото: Instagram/Анатолій Анатоліч

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2018 року співачку Світлану Лободу терміново прооперували в Москві, госпіталізувавши з репетиції нового шоу. А потім лідер Rammstein Ліндеманн забрав Лободу з лікарні.

Раніше Лобода назвала себе російською співачкою в іноземній газеті.

Також у травні 2018 року співачка Світлана Лобода народила дочку. Пологи відбулися в Лос-Анджелесі, США. Артистка вже вдруге стала мамою.

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