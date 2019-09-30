Лобода "засвітилася" на вечірці в Києві

Співачка Світлана Лобода, яка раніше виступила разом з Ані Лорак на корпоративі в Києві, знову прилетіла в столицю України і з'явилася на вечірці українського телеведучого Анатолія Анатоліча. Фотографії з заходу Лобода опублікувала у своєму акаунті в Instagram.\r\nТак, Лобода відзначила, що записує новий альбом. Ймовірно, це відбувається в Києві.\r\n\r\n"Київ... Вдень — альбом, увечері — танці", — написала співачка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСвітлана Лобода на вечірці в Києві. Фото: Instagram\/Світлана Лобода\r\nТакож фотографію з Лободою опублікував і сам винуватець торжества Анатолій Анатоліч.\r\nАнатолій Анатоліч зі Світланою Лободою. Фото: Instagram\/Анатолій Анатоліч\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у жовтні 2018 року співачку Світлану Лободу терміново прооперували в Москві, госпіталізувавши з репетиції нового шоу. А потім лідер Rammstein Ліндеманн забрав Лободу з лікарні. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше Лобода назвала себе російською співачкою в іноземній газеті.\r\nТакож у травні 2018 року співачка Світлана Лобода народила дочку. Пологи відбулися в Лос-Анджелесі, США. Артистка вже вдруге стала мамою.