Експерти визнали Київстар "Компанією року"

Експерти телеком-ринку обрали Київстар "Компанією року в мобільному та бездротовому зв’язку". Диплом переможця оператор отримав на щорічній конференції Telecom Ukraine 2019. Нагородами також було відзначено ще 6 проектів Київстар. Про це йдеться в повідомленні компанії.

З 2018 по вересень 2019 року Київстар збудував мережу 4G зв’язку на території, де проживає 70% населення України. Використання мобільного інтернету за цей час зросло більш ніж удвічі. При цьому компанія забезпечила високу якість послуг, що підтверджують висновки міжнародних експертів. Так, у дослідженні за 2018 рік що проводила компанія Ookla, середня швидкість передачі даних в мережі Київстар була найвищою серед усіх мобільних операторів України. А в дослідженні за 2019 рік від компанії nPerf, мережа Київстар за параметрами якості інтернету отримала найбільшу кількість балів.

Журі конкурсу Telecom Ukraine 2019 також відзначило нагородами інші досягнення Київстар. Так, послуги Star.Docs та Mobile ID для електронного документообігу та підписання документів онлайн стали "Рішенням року для бізнесу". Завдяки цій послузі, компанії можуть в онлайн режимі підписувати договори із зовнішніми контрагентами за декілька хвилин, зберігати архіви електронних документів "в хмарі", тощо. Продукти Київстар для масового ринку також відзначені нагородами конкурсу. Так, лінійка тарифних планів "Київстар Все разом" відзначена дипломом лауреата 2-го ступеня в номінації "Рішення року для масового ринку". Нагадаємо, що цей тариф об'єднує в одному пакеті послуги мобільного зв'язку, фіксованого інтернету та ігрового сервісу Wargaming. А послуга Go TV, що створена для зручного перегляду телевізійних каналів на смартфоні, отримала в цій же номінації диплом 3-го ступеню.

У номінації "Корпоративна соціальна відповідальність" журі Telecom Ukraine відзначило проект Київстар "Дитяча надія", що спрямований на допомогу дітям з особливими потребами, а також проект "Місто професій" - для розвитку в дітей знань про телекомунікації.

Telecom Ukraine – масштабна подія у сфері телекомунікацій, медіа та контенту, яка об’єднує профільні асоціації, громадські організації, представників національних регуляторів та влади, вітчизняні та зарубіжні підприємства. Одне з завдань заходу – виявити кращі практики у галузі телекомунікацій, зробити максимально доступним передовий досвід у цій сфері.