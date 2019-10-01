Купуючи квитки на футбол у спекулянтів, вболівальники можуть виявитися тричі обдуреними, - Костюченко

Прийдешній матч відбіркового циклу до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу УЄФА 2020 між командами України та Португалії вітчизняні любителі найпопулярнішою на планеті гри вже звели в ранг ледь не найголовнышої спортивної події цього року. Безумовно, матч, який відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" 14 жовтня, привертає до себе підвищену увагу бажаючих його відвідати. Однак, головний стадіон країни, який вміщує 70 тис місць, природно не зможе прийняти всіх бажаючих подивитися як наша футбольна дружина зможе протистояти чинним чемпіонам Європи на чолі з Кріштіану Роналду. Саме бажанням фанатів на власні очі подивитися цю гру і користуються спекулянти.

Втім, як повідомили Українським Новинам в Українській асоціації футболу, дане відомство в черговий раз ввело захисні дії проти так званих "бариг" від футболу. Квитки на матч з португальцями будуть виключно іменними, реалізовуватимуться через реєстрацію в мережі інтернет, а для того, щоб уболівальники змогли потрапити на стадіон, їм доведеться показати на лінії контролю крім самого квиточка, ще й документ, що підтверджує їх персоналізацію.

"Безумовно, перемогти відразу всіх спекулянтів нам не вдасться. Ці особи існують не тільки в Україні, а й в усьому світі. Однак, наші зусилля приносять свої плоди. Впровадивши систему іменних квитків на матчі нашої збірної, ми зробили серйозний удар по спекулянтам. На приклад, на матч Україна-Сербія, який проходив на 35-тисячній "Арені Львів" були анульовані близько 1,5 тис іменних пропусків на стадіон, чиї "власники" не змогли підтвердити, що вони належать саме їм. Тому, купуючи квитки у спекулянтів і на прийдешній в Києві матч, бажаючим варто серйозно задуматися. Тим більше, що в найближчі дні на авторизованому сайті буде доступна чергова партія іменних пропусків на матч з Португалією", - заявив в коментарі Українським Новинам перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

При цьому, футбольний чиновник зазначив, що купуючи нелегітимні квитки у перекупників, любителі футболу піддають себе ряду небезпек. По-перше, сучасні друковані технології дозволяють робити цілком прийнятні копії оригінальних квитків. Однак, сканери при вході на стадіон все одно відмовляться їх прийняти. А, навіть потрапивши в саму чашу "Олімпійського", власник підробленого пропуску побачить своє місце зайнятим реальним господарем квитка. Але, при цьому, придбавши квитки у перекупників, фанатам варто пам'ятати, що у них, при вході ще й обов'язково зажадають документально підтвердити свою особистість. Тобто, ризик помножений тричі: втратити гроші і не тільки бути вигнаним з можливого місця на трибуні, але ще до цього - банально не потрапити на стадіон.

"УАФ робить все можливе, щоб убезпечити шанувальників футболу від шахрайських дій перекупників. Зокрема, відповідні листи-претензії вже відправлені на адресу торгових інтернет-ресурсів, на яких були помічені пропозиції з продажу квитків. Національна футбольна ассоіація закликала керівників цих порталів підтримати квитковий Fair play", - резюмував Вадим Костюченко.

Як відомо, Українська асоціація футболу не буде продавати квитки на виїзний матч проти Сербії з міркувань безпеки.

Україна очолює відбіркову групу на Євро-2020, маючи в активі після п'яти матчів 13 очок. Команда Андрія Шевченка наступний матч проведе проти Литви (11 жовтня, Харків).