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30 вересня 2019, понеділок, 11:13 351
Верховна Рада і партії 2019-09-30T13:15:03+03:00
Українські Новини
Справа Ощадбанку не може бути предметом кримінального переслідування, крапку має поставити Антикорупційний суд

Справа Ощадбанку не може бути предметом кримінального переслідування, крапку має поставити Антикорупційний суд, - Березкін

Станіслав Березкін. Фото: прес-служба
Станіслав Березкін. Фото: прес-служба

Колишній народний депутат Станіслав Березкін заявляє, що не має наміру ховатися від слідства і вважає, що кримінальне провадження щодо "Ощадбанку" не може бути предметом кримінального пресследования.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Сьогодні отримав підозру від САП. Зробив це добровільно, від правоохоронців не ховаюся і не маю жодних намірів покидати межі України, як про це провокаційно писали деякі ЗМІ", - повідомив він.

Березкін підкреслив, що ніякого злочину ні він, ні члени його сім'ї не скоювали.

"В черговий раз інформую, що так звана справа Ощадбанку є суто господарським спором і ніяк не може бути предметом кримінального переслідування. Це не тільки моя думка, так вирішив парламент країни, відмовляючи генеральному прокурору у знятті з мене депутатського імунітету. Так вважають високопрофесійні адвокати, які мене захищають від кримінального переслідування", - зазначив екс-нардеп.

Березкін висловив надію на те, що Вищий антикорупційний суд, ґрунтуючись на принципах незалежності та верховенства права, "винесе неупереджене рішення і поставить крапку в цій безпідставно заполітизованій справі".

Як повідомляли Українські Новини, Березкін вважає, що НАБУ використовують для вирішення господарських питань.

Рада відмовилася зняти недоторканність з нардепа Березкіна.

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