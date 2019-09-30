Справа Ощадбанку не може бути предметом кримінального переслідування, крапку має поставити Антикорупційний суд, - Березкін

Колишній народний депутат Станіслав Березкін заявляє, що не має наміру ховатися від слідства і вважає, що кримінальне провадження щодо "Ощадбанку" не може бути предметом кримінального пресследования.\r\nПро це він повідомив Українським Новинам.\r\n"Сьогодні отримав підозру від САП. Зробив це добровільно, від правоохоронців не ховаюся і не маю жодних намірів покидати межі України, як про це провокаційно писали деякі ЗМІ", - повідомив він.\r\nБерезкін підкреслив, що ніякого злочину ні він, ні члени його сім'ї не скоювали.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"В черговий раз інформую, що так звана справа Ощадбанку є суто господарським спором і ніяк не може бути предметом кримінального переслідування. Це не тільки моя думка, так вирішив парламент країни, відмовляючи генеральному прокурору у знятті з мене депутатського імунітету. Так вважають високопрофесійні адвокати, які мене захищають від кримінального переслідування", - зазначив екс-нардеп.\r\nБерезкін висловив надію на те, що Вищий антикорупційний суд, ґрунтуючись на принципах незалежності та верховенства права, "винесе неупереджене рішення і поставить крапку в цій безпідставно заполітизованій справі".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Березкін вважає, що НАБУ використовують для вирішення господарських питань.\r\nРада відмовилася зняти недоторканність з нардепа Березкіна.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n