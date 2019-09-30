Нафтова монополія Коломойського хоче погасити свій борг перед бюджетом за рахунок українців, - ЗМІ

Контрольована Ігорем Коломойським "Укрнафта" має намір погасити 18 млрд грн заборгованості перед бюджетом, що накопичилася більш ніж за 15 років, за рахунок українців. Про це повідомляється в статті "Дзеркала тижня" "Чи готові ми заплатити за "Укрнафту".

Видання повідомляє, що комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко отримав від НАКу як власника державного (і який превалює) пакета акцій "Укрнафти" право вирішувати накопичені з цією компанією питання. Серед яких і питання про погашення 18 млрд грн заборгованості компанії перед бюджетом. Погасити її пропонується за рахунок покупки у "Укрнафти" 2 млрд кубометрів газу, закачаного компанією в підземні сховища ще в 2006 році, і право на який всі ці роки було оскаржено в судах. Але зараз в судовому порядку визнано, що цей газ належить "Укрнафті". І його "Нафтогаз" купуватиме за нинішньою ціною.

"Очевидно, Юрій Вітренко не витрачав часу даремно. Вже на засіданні правління НАКу 18 вересня, за даними джерел ZN.UA, він переконав членів правління в тому, що треба повернути "Укрнафті" ... близько 2 млрд кубометрів природного газу, колись закачаного компанією в підземні сховища газу (ПСГ) "Укртрансгазу". Потім НАК купує цей газ, але вже за сьогоднішньою ціною. А отримані за нього 18 млрд грн "Укрнафта" перераховує в рахунок погашення податкової заборгованості перед державним бюджетом (накопиченої з 2006 р) ", - повідомляє автор статті.

За підрахунками автора, якщо таким чином буде погашатися податкова заборгованість "Укрнафти" перед держбюджетом, то кожному громадянину України доведеться за це заплатити 428 грн., оскільки "Нафтогаз" викупить цей газ за гроші жителів нашої країни.

"Така собі нехитра затія з погашенням податкової заборгованості. Причому "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" складно буде довести незаконність подібної угоди, якщо шукані 2,061 млрд кубометрів газу, поставлені "Укрнафтою" в підземні сховища газу ПАТ "Укртрансгаз" ще в 2006-му, оскаржені нею у всіх можливих судах України і не раз. Оскаржені в даному випадку означає, що в судовому порядку визнано, що цей обсяг природного газу належить "Укрнафті".

Нагадаємо, ПАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, оперативне управління якої зберігає за собою олігарх Ігор Коломойський. Операційний контроль над "Укрнафтою" його група "Приват" здійснює з 2003 року.

"Укрнафта" є одним з найбільших боржників перед бюджетом - станом на початок 2019 роки її заборгованість становила близько 16,4 млрд гривень, а з пенею і штрафами борг перевищує 30 млрд. Експерти стверджують, що накопичені борги - результат успішно діючих схем по перекачуванню грошей з наполовину державної структури в кишені приватних бізнесменів. З 2015 року НАБУ веде розслідування за фактами виведення коштів з "Укрнафти", хоча особливого прогресу в цій справі поки немає.