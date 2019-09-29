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29 вересня 2019, неділя, 22:02 39
Події 2019-09-29T23:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні стався землетрус

В Україні стався землетрус

У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2 бали.

Інформацію повідомили чергові сейсмостанції "Львів", пише Mukachevo.net.

При обробці мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону у Закарпатській області в районі села Колочава зареєстровані коливання на глибині 3,8 км.

Сталося це 28 вересня о 15:43, а магнітуда коливання дорівнює двом балам, тому населення могло і не відчути землетрусу.

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 році вночі 24 вересня Україну накрило землетрусом з Румунії. Тоді епіцентр землетрусу був в 145 кілометрах від Бухареста і залягав на глибині 94 кілометри. Наслідки стихійного лиха відчули на собі українці в Одесі та Києві, Миколаєві, повідомивши про це у соцмережах.

Пізніше в мережі з'явилися відео землетрусу в Україні та Румунії. Деякі люди прокинулися від того, що відчули щось недобре. Вже в перші хвилини в мережі стали з'являтися відео очевидців, а так само безліч обговорень того, що сталося. Дані про руйнування і жертви не надходило.

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