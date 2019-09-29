підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
29 вересня 2019, неділя, 09:40 180
Політика 2019-09-29T12:00:02+03:00
Українські Новини
ДМЗ змінить режим роботи у зв'язку з модернізацією виробництва

ДМЗ змінить режим роботи у зв'язку з модернізацією виробництва

Дніпровський металургійний завод (ДМЗ) з 5 жовтня 2019-го змінить режим роботи. Частину основних цехів зупинять у зв'язку з проведенням масштабних робіт з модернізації виробництва.

Як повідомлялося раніше, інвестиційна програма DCH з розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel (ДМЗ і рудника "Суха Балка" в Кривому Розі) передбачає капіталовкладення в розмірі $300 млн протягом найближчих 5 років.

Реалізації відповідних проектів буде передувати масштабна дослідницька і ремонтна робота, яка передбачає зупинку частини цехів ДМЗ. Період часу для її проведення обрано, у тому числі, з урахуванням низької поточної кон'юнктури ринків збуту продукції заводу.

"На Дніпровському металургійному заводі заплановано низку великих інвестиційних проектів. Ми капітально ремонтуємо і модернізуємо виробництво для стабільної роботи обладнання і зниження навантаження на навколишнє середовище", – підкреслив Віталій Баш, генеральний директор DCH Steel і ДМЗ.

Нинішній режим роботи ДМЗ передбачає зупинку частини основних цехів.
Архів
Новини
S&P підвищив рейтинг України 11:46
S&P поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 11:21
Сьогодні згадують 78-у річницю трагедії Бабиного Яру: в Києві відбудеться пам'ятна хода 10:30
Заява Зеленського повинна покласти кінець "полюванню на відьом", - Трамп 10:05
ДМЗ змінить режим роботи у зв'язку з модернізацією виробництва 09:40
більше новин
Врахування витрат на доставку в "Роттердам+" гарантувало поставку вугілля, - експерт 14:21
Голова НКРЕКП відповіла на тиск феросплавників Коломойського, - ЗМІ 16:03
Медведчук назвав вимоги МВФ "знущанням над українцями" 17:21
У Мінінфраструктури планують скоротити смертність на дорогах на 30% в 2020 році, - Лавренюк 16:46
Данилюк звільнився через конфлікт з Богданом, - ЗМІ 16:26
більше новин
НАБУ допитало Порошенка 17:44 Доповнено
Адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і хоче їх оприлюднити 12:15
Данилюк подав у відставку з посади секретаря РНБО, - Офіс Президента 13:37
Мендель відштовхнула журналіста. Скріншот ZIK
Нам потрібно випити кави: з'явилося друге скандальне відео з прес-секретарем Зеленського 18:59
Середня зарплата обвалилася: скільки платять українцям у різних галузях 06:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok