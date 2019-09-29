ДМЗ змінить режим роботи у зв'язку з модернізацією виробництва

Дніпровський металургійний завод (ДМЗ) з 5 жовтня 2019-го змінить режим роботи. Частину основних цехів зупинять у зв'язку з проведенням масштабних робіт з модернізації виробництва.\r\nЯк повідомлялося раніше, інвестиційна програма DCH з розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel (ДМЗ і рудника "Суха Балка" в Кривому Розі) передбачає капіталовкладення в розмірі $300 млн протягом найближчих 5 років.\r\nРеалізації відповідних проектів буде передувати масштабна дослідницька і ремонтна робота, яка передбачає зупинку частини цехів ДМЗ. Період часу для її проведення обрано, у тому числі, з урахуванням низької поточної кон'юнктури ринків збуту продукції заводу.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"На Дніпровському металургійному заводі заплановано низку великих інвестиційних проектів. Ми капітально ремонтуємо і модернізуємо виробництво для стабільної роботи обладнання і зниження навантаження на навколишнє середовище", – підкреслив Віталій Баш, генеральний директор DCH Steel і ДМЗ.\r\nНинішній режим роботи ДМЗ передбачає зупинку частини основних цехів.