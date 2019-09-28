підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
28 вересня 2019, субота, 20:05 6
Наука 2019-09-28T21:15:01+03:00
Українські Новини
Вчені заявили, що вино корисно для кишківника. Але тільки червоне

Вчені заявили, що вино корисно для кишківника. Але тільки червоне

Червоне вино. Фото: pixabay
Червоне вино. Фото: pixabay

Безпечної дози алкоголю не існує. Але якщо не можете втриматися від келиха вина, то краще вибирати червоне - можливо, це корисно для мікробів вашого кишечника, повідомляє "УП Життя" з посиланням на New Scientists.

Це показало дослідження, проведене на 3000 людей.

Науковці з Королівського коледжу Лондона виявили, що люди, які п'ють червоне вино, мають більше бактеріальне різноманіття, ніж ті, хто частує себе білим вином, пивом, сидром та міцними алкогольними напоями. Результати дослідження підтвердились навіть коли дослідники врахували такі фактори як вік, раціон та соціоекономічний статус.

Наявність мікробного різноманіття вважається кращим для здоров'я, ніж коли у кишківнику домінує лише один штам бактерій.  Науковці припускають, що, можливо, така речовина як поліфенол може пояснити це явище. 

Поліфенол діє як антиоксидант, який нейтралізує вільні радикали, що можуть пошкодити клітини нашого організму. Для здоров'я свого мікробіому достатньо випивати один келих червоного вина раз у два тижні, стверджують вчені.

Варто зазначити, що поліфенол також міститься у чорному шоколаді, чаї та ягодах.

"Жоден лікар не буде радити пити алкоголь заради здоров'я і користь поліфенолу варто розглядати в контексті того, що вино також містить і алкоголь, який пов'язують з 200 медичними станами", - каже дослідниця Інституту впливу алкоголю на здоров'я Седі Боніфаце. 

Як повідомляли Українські Новини, вчені розповіли, яка кількість алкоголю на тиждень безпечна для здоров'я. Раніше Супрун розвінчала відразу п'ять міфів про алкоголь.

Крім того, вчені розвіяли популярний міф про похмілля.

Більше новин про: Алкоголь Вино поради здоров'я Наукові дослідження

Архів
Новини
Білий дім обмежував доступ до розмов Трампа з Путіним, – ЗМІ 21:50
Як зміниться курс долара в найближчі роки: агентство S&P дало прогноз до 2022 року 21:18
Майже половина американців підтримують імпічмент Трампу 20:51
ДТП під Жашковом. Фото: Нацполиция
Під Жашковом зіткнулися маршрутка і вантажівка: багато постраждалих, один загиблий 20:25
Перекриття. Фото:
Поблизу дитячого майданчика в Києві знайшли предмет, схожий на гранату 19:26
більше новин
Врахування витрат на доставку в "Роттердам+" гарантувало поставку вугілля, - експерт 14:21
Голова НКРЕКП відповіла на тиск феросплавників Коломойського, - ЗМІ 16:03
Медведчук назвав вимоги МВФ "знущанням над українцями" 17:21
У Мінінфраструктури планують скоротити смертність на дорогах на 30% в 2020 році, - Лавренюк 16:46
Директор Dragon Capital розповів про найбільший ризик для інвесторів в Україні 10:15
більше новин
Мовчан і його помічниця. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народу" Мовчан взяв собі єдиного помічника - танцівницю з турецьких готелів 11:55
Одна з найбільш закритих країн світу почне пускати іноземних туристів 10:55
Адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і хоче їх оприлюднити 12:15
Данилюк подав у відставку з посади секретаря РНБО, - Офіс Президента 13:37
НАБУ допитало Порошенка 17:44 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok