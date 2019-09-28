Вчені заявили, що вино корисно для кишківника. Але тільки червоне

Безпечної дози алкоголю не існує. Але якщо не можете втриматися від келиха вина, то краще вибирати червоне - можливо, це корисно для мікробів вашого кишечника, повідомляє "УП Життя" з посиланням на New Scientists.

Це показало дослідження, проведене на 3000 людей.

Науковці з Королівського коледжу Лондона виявили, що люди, які п'ють червоне вино, мають більше бактеріальне різноманіття, ніж ті, хто частує себе білим вином, пивом, сидром та міцними алкогольними напоями. Результати дослідження підтвердились навіть коли дослідники врахували такі фактори як вік, раціон та соціоекономічний статус.

Наявність мікробного різноманіття вважається кращим для здоров'я, ніж коли у кишківнику домінує лише один штам бактерій. Науковці припускають, що, можливо, така речовина як поліфенол може пояснити це явище.

Поліфенол діє як антиоксидант, який нейтралізує вільні радикали, що можуть пошкодити клітини нашого організму. Для здоров'я свого мікробіому достатньо випивати один келих червоного вина раз у два тижні, стверджують вчені.

Варто зазначити, що поліфенол також міститься у чорному шоколаді, чаї та ягодах.

"Жоден лікар не буде радити пити алкоголь заради здоров'я і користь поліфенолу варто розглядати в контексті того, що вино також містить і алкоголь, який пов'язують з 200 медичними станами", - каже дослідниця Інституту впливу алкоголю на здоров'я Седі Боніфаце.

Як повідомляли Українські Новини, вчені розповіли, яка кількість алкоголю на тиждень безпечна для здоров'я. Раніше Супрун розвінчала відразу п'ять міфів про алкоголь.

Крім того, вчені розвіяли популярний міф про похмілля.