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28 вересня 2019, субота, 15:29 8
Президент 2019-09-28T16:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив підготувати чемпіонат Європи-2020 з бадмінтону

Зеленський доручив підготувати чемпіонат Європи-2020 з бадмінтону

Бадмінтон. Фото: pixabay
Бадмінтон. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підготувати проведення чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону в Україні.

Про це йдеться в указі №717 від 28 вересня, передають Українські Новини.

Зокрема, Кабміну необхідно у двотижневий термін утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення чемпіонату і затвердити його персональний склад.

Кабміну слід забезпечити в установленому порядку реалізацію і фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням чемпіонату.

Крім того, передбачається забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та проведення чемпіонату, а також популяризувати серед дітей та молоді заняття з бадмінтону, створити відповідну спортивну інфраструктуру, в тому числі сучасні криті бадмінтонні корти.

Київській міській державній адміністрації необхідно забезпечити вирішення питань, пов'язаних з реалізацією заходів з підготовки та проведення чемпіонату, в тому числі проведення культурно-розважальних заходів, облаштування зони гостинності на час проведення чемпіонату.

Як повідомляли Українські Новини, українка вийшла в 1/16 фіналу змагань з бадмінтону на Олімпіаді. Пізніше українка вибула зі змагань з бадмінтону на Олімпіаді.

Також українка завоювала "срібло" на чемпіонаті Європи з бадмінтону в 2017 році.

Більше новин про: Кабмін Указ Президента Президент України Володимир Зеленський Чемпіонат Європи Змагання бадмінтон

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