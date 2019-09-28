Зеленський доручив підготувати чемпіонат Європи-2020 з бадмінтону

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підготувати проведення чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону в Україні.\r\nПро це йдеться в указі №717 від 28 вересня, передають Українські Новини.\r\nЗокрема, Кабміну необхідно у двотижневий термін утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення чемпіонату і затвердити його персональний склад.\r\nКабміну слід забезпечити в установленому порядку реалізацію і фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням чемпіонату.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКрім того, передбачається забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та проведення чемпіонату, а також популяризувати серед дітей та молоді заняття з бадмінтону, створити відповідну спортивну інфраструктуру, в тому числі сучасні криті бадмінтонні корти.\r\nКиївській міській державній адміністрації необхідно забезпечити вирішення питань, пов'язаних з реалізацією заходів з підготовки та проведення чемпіонату, в тому числі проведення культурно-розважальних заходів, облаштування зони гостинності на час проведення чемпіонату.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українка вийшла в 1\/16 фіналу змагань з бадмінтону на Олімпіаді. Пізніше українка вибула зі змагань з бадмінтону на Олімпіаді.\r\nТакож українка завоювала "срібло" на чемпіонаті Європи з бадмінтону в 2017 році.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n