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28 вересня 2019, субота, 12:18 17
Силові структури 2019-09-28T14:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві поліція затримала банду, яка грабувала автомобілі

У Києві поліція затримала банду, яка грабувала автомобілі

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10 закінчили розслідування у кримінальному провадженні стосовно організованої злочинної групи, до складу якої входило четверо мешканців Києва віком від 22-х до 25-ти років - на рахунку учасників угруповання більше 20 доведених фактів крадіжок.

Як повідомляє сайт ГУ Нацполіції Києва, зловмисники викрадали переважно фари з елітних іномарок.

Фото: НацполицияФото: Нацполиция

"Злодії діяли вночі. Вони вибирали транспортні засоби, які тривалий час знаходилися без постійного нагляду, здійснювали демонтаж передніх фар і тікали. Ми розслідували кримінальні провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України - крадіжка. Трьом зловмисникам оголосили про підозру, а четвертого - оголосили в розшук. Зараз досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду міста Києва. Учасникам групи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - заявив старший слідчий Шевченківського управління поліції Максим Васильченко.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали банду, яка протягом 7 років нападала на інкасаторів.

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