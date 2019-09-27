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27 вересня 2019, пʼятниця, 19:27 3
Силові структури 2019-09-27T19:28:58+03:00
Українські Новини
Екс-депутату Березкіну повідомили про підозру у розкраданні $20 млн Ощадбанку

Екс-депутату Березкіну повідомили про підозру у розкраданні $20 млн Ощадбанку

Станіслав Березкін Фото: fakty.ua
Станіслав Березкін Фото: fakty.ua

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) оголосила колишньому депутату Станіславу Березкіну про підозру у розкраданні 20 мільйонів доларів Державного Ощадного банку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби САП, передають Українські Новини.

Згідно йому, прокурори повідомили колишньому депутатові про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, службове підроблення) Кримінального кодексу.

Досудове слідство зібрало докази, які дають підстави вважати, що колишній народний депутат, бенефіціар групи компаній "Креатив" в кінці 2013 - початку 2014 роках організував заволодіння 20 мільйонами доларів Державного Ощадного банку.

Березкін та співучасники заволоділи грошима за попередньою змовою під виглядом видачі кредиту. Ці кошти були легалізовані шляхом перерахування на рахунки іноземних компаній.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2018 року слідство у справі про розкрадання 20 млн доларів Ощадбанку депутата Березкіна було зупинено.

Раніше САП просив суд обрати для дочки депутата Ради Березкіна заставу в 10 млн гривень як запобіжний захід.

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