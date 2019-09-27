Збитки АТ "Запоріжгаз" зросли на 174% і досягнуть 210 млн гривень

Попередня сума збитків АТ "Запоріжгаз" в 2019 році складе 210 млн. гривень. Це на 174% більше, ніж в 2018 році. Поточний рік стане третім поспіль, коли для АТ "Запоріжгаз" діє економічно необґрунтовані тариф, який НКРЕКП не переглядає з 2016 року. За цей час загальна сума збитків компанії досягла 350 млн гривень.

Спровокована НКРЕКП фінансова криза призведе до того, що до початку опалювального сезону 2019/2020 в Запорізькій області 98 газорегуляторних пунктів і 296 шафових газорегуляторних пунктів виявляться в аварійному стані, а довжина повністю зношених газопроводів може досягти 2,5 тис. км.

Через низький рівень заробітної плати підприємство залишають висококваліфіковані фахівці. Тільки у вересні з компанії "Запоріжгаз" звільнилося 36 осіб, а в загалі в цьому році 237 фахівців і основна частина цих працівників майстри, які обслуговують газові мережі.



"Збиткові тарифи на розподіл газу і недолік фінансування призводять до критичного стану мереж, створюють ризики для безпечної доставки газу людям. За 4 роки бездіяльності регулятора збитки нашої компанії склали 350 млн гривень", - говорить технічний директор АТ "Запоріжгаз" Тетяна Бузовська.



Вихід один. Усунути дискримінаційні тарифи, які вже в три рази нижче необхідного рівня. Середній місячний платіж за розподіл газу в 2019 році в Запорізькій області склав 28 гривень, що нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет.



У зв'язку з цим АТ "Запоріжгаз" наголошує на необхідності наступних кроків з боку НКРЕКП:



- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, яка передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ на протязі всього року.



Хочуть бачити новий тариф і клієнти компанії. Згідно з результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, більшість опитаних споживачів у Запорізькій області відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони платять за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу його доставки в будинок. У більшості споживачі зацікавлені в тому, щоб отримувати деталізовану інформацію про складові вартості послуг енергопостачання.