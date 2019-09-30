Акції Ferrexpo продовжили падіння і знизилися на 4,4% за тиждень

Вартість акцій контролируещей Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилася на 4,4%, або на 0,74 фунта стерлінгів до 1,61 фунта стерлінгів 20-27 вересня.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

20 вересня ціна 1 акцію становила 186,8 пенси, 27 вересня(за станом на 17.08) - 161,35 пенси.

Найменша ціна за вказаний період зафіксовано 27 вересня, найбільша - 20 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, вартість акцій компанії Ferrexpo plc знизилася на 10,3%, або на 0,21 фунта стерлінгів до 1,85 фунта стерлінгів 13-20 вересня.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком компанія Ferrexpo plc збільшила показник EBITDA на 8,7% до 503 млн доларів, збільшивши виручку на 6% до 1,3 млрд доларів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.