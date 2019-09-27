Ще одна державна шахта в Україні може стати прибутковою вже до кінця року

На шахті "Капітальна" в Мирнограді (Донецька область) в рамках програми модернізації запустили новий очисний вибій. Це один з кроків, необхідний для збільшення видобутку вугілля і виведення підприємства на прибутковість. Очікується, що шахта може вийти на рентабельність до кінця 2019 року.

Про це повідомив Олександр Зорін, генеральний директор ДП "Мирноградуголь", до складу якого входить шахта "Капітальна".

За його словами, планується, що з запуском нового очисного вибою середньомісячна видобуток на шахті може зрости у 1,5 рази - з 60 тисяч тонн до 90 тисяч тонн вугілля на місяць.

"Кошти у розмірі понад 50 млн гривень на запуск другої північної лави підприємство отримало від "Центренерго" в якості передоплати за видобуте вугілля. Тобто за фактом "Центренерго" в кооперації з нами посилює сировинну базу, необхідну компанії. Для України це новий досвід, коли енергогенеруюча компанія самостійно фінансує розвиток вуглевидобутку. Зараз вугілля з українських шахт затребуваний, завдяки модернізації обладнання ми працюємо над тим, щоб збільшити свої виробничі потужності. Наша глобальна задача, щоб шахта стала рентабельною і пішла від фінансування за рахунок державних дотацій", - розповів Зорін.

Нагадаємо, станом на 2018 рік з 33 державних шахт, що належать Україні прибутковими є лише чотири.