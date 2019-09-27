Медведчук назвав вимоги МВФ "знущанням над українцями"

Голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявив, що вимоги Міжнародного валютного фонду узаконити продаж землі в Україні та підвищити тарифи на комунальні послуги – це знущання над українськими громадянами.

Про це народний депутат IX скликання сказав в ефірі соціально-політичного ток-шоу "Голос народу" на телеканалі "112 Україна", передає прес-служба ОПЗЖ.

"Якби МВФ давав тільки гроші або торгувався (дати 1 млрд, як зараз, нова програма має бути розрахована на $5 млрд), але справа в тому, що він же ставить умови. Адже це одна з умов – продаж землі сільськогосподарського призначення – МВФ і міжнародних організацій. Сьогодні вони намагаються зробити все, щоб тарифи на житлово-комунальні послуги, які виросли з 2013 року дотепер на 800–1200% на опалення, на газ – на 880%, щоб вони залишилися в тих самих обсягах і в тих самих цифрових межах", – зазначив Віктор Медведчук.

За його словами, бізнес розвиватиметься й інвестиції прийдуть у країну тільки тоді, коли припиниться це знущання з боку МВФ над українським народом, а в Україні настане мир.

Раніше голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявляв, що для того, щоб створити в Україні необхідний інвестиційний клімат, потрібно припинити бойові дії на Донбасі.