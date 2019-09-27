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27 вересня 2019, пʼятниця, 16:03 427
Економіка 2019-09-27T17:15:02+03:00
Українські Новини
Голова НКРЕКП відповіла на тиск феросплавників Коломойського, - ЗМІ

Голова НКРЕКП відповіла на тиск феросплавників Коломойського, - ЗМІ

Голова Нацкомісії яка регулює ринки енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко вважає, що вимоги представників феросплавних підприємств Ігоря Коломойського, які пікетують будівлю НКРЕКП не стосуються повноважень Комісії. НКРЕКП готує звернення до компетентних органів, щоб зупинити тиск.

"Мітингують феросплавні заводи олігарха Ігоря Коломойського. З певними вимогами щодо зменшення вартості електричної енергії. Перші їхні вимоги щодо зменшення тарифу Укренерго (це оператор системи передачі), вже були виконані спільно з рішенням Уряду, яке дало можливість комісії врахувати зменшення компенсацій вартості "зелених тарифів. Але страйки усе одно продовжуються, знайшлись нові вимоги, зокрема такі, як зменшення електричної енергії, знову ж таки через зменшення тарифу НЕК Укренерго", заявила Кривенко в ефірі телеканалу "112", пише "Главком".  

Блокування роботи НКРЕКП відбувається два місяці - перешкоджання проходу на територію будівлі, постійний шум, стукання по підвіконнях та вікнах. Очільниця Регулятора підкреслює: нинішні вимоги мітингувальників безпідставні.

"Усе, що в межах компетенції, усе що могла зробити комісія - ми все зробили. Усі ці вимоги знаходяться поза межами компетенції оскільки відповідно нового закону ми вже не регулюємо вартість електричної енергії", - підкреслила вона.

Кривенко проінформувала, що всі рішення НКРЕКП відбуваються прозоро і охочі можуть прийти на засідання регулятора, на відкриті обговорення, щоб висловити свою позицію.

Як повідомлялось, що НАБУ активізувало розслідування формули Роттердам+, через яку феросплавні заводи втратили можливість встановлення пільгових ціни на електроенергію. Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що незгодний з формулою Роттердам+

В свою чергу, колишній очільник НКРЕКП Дмитро Вовк звинуватив керівництво НАБУ в переслідуванні екс-членів регулятора в інтересах Ігоря Коломойського.

В 2012 році був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Азарова та феросплавними підприємствами, яким встановлювалась пільгова ціна на електроенергію для низки підприємств Коломойського.

В структурі собівартості феросплавного виробництва частка електроенергії сягає 50%, тож зміна ціни на струм суттєво впливає на прибутковість бізнесу.
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