Включення в "Роттердам+" витрат на транспортування економічно обгрунтовано - Кушнірук

На всіх енергетичних ринках діють аналогічні "Роттердам+" формули ціноутворення. Про це йдеться у колонці економічного експерта Бориса Кушнірука "Звідки беруться ціни. На електроенергію, газ і навіть бензин" в журналі "Корреспондент".

"В НАБУ заявляють, що у них немає претензій до індексу API2 в основних портах Західної Європи як базового орієнтира для визначення ціни на вугілля в Україні за формулою "Роттердам+". На думку детективів, ціна вугілля в Амстердамі, Роттердамі та Антверпені в цілому відповідала встановленим цінам на ринку енергетичного вугілля в Україні", - написав Кушнірук.

Він наголосив, що також безпідставні сумніви детективів НАБУ в необхідності включати в формулу транспортні витрати, і порадив їм розібратися з методикою формування ринкових цін на ресурс в умовах його дефіциту. Експерт пояснив, що на всіх енергетичних ринках ціни формуються за аналогічним "Роттердам+" формулами. При цьому це зовсім не означає, що вугілля, газ, нафту або паливо для АЕС завозять безпосередньо з хабів, на основі котирувань яких розраховуються ціни.

"У газовій сфері діє формула "Дюссельдорф+", згідно з якою у вартість українського газу закладаються логістичні витрати з німецького хаба NetConnect Germany (NCG). Те ж саме з урановим концентратом для Енергоатому... Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну енергію, вироблену на атомних станціях чітко прив'язує вартість атомного палива до світових цін + витрати на транспортування... В нафтопродуктах (на яких заробляє головний критик "Роттердам+" Ігор Коломойський) ціноутворення відбувається за аналогічним алгоритмом. Його ПАТ "Укртатнафта", контролююча найбільший в країні Кременчуцький нафтопереробний завод, що переробляє переважно українську нафту. При цьому в довгострокових контрактах ціна бензину і дизельного палива прив'язується до формули FOB Rotterdam+ диференціал", - зазначив Кушнірук.

Нагадаємо, 24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". 8 серпня 2019 детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам за так званою справою "Роттердам+", жоден з них не був узятий під варту. Пізніше в офіційній відповіді НАБУ на запит Інформбюлетеня ICC Ukraine повідомлялося, що в бюро немає претензій до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтира для визначення ціни на вугілля в Україні за формулою "Роттердам+".

За інформацією ЗМІ, на нараді у президента з енергетичних питань, яка відбувалася в кінці серпня, з'ясувалося, що закуповувати вугілля за ціною, розрахованою за формулою "Роттердам+", дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії. Так, ціна за "Роттердам+" становить 1,74 тис. грн за тонну, імпорт з Колумбії і США - 1,9 тис. грн за тонну, з ПАР - 1,8 тис. грн за тонну.