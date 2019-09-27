Віце-прем'єр Федоров зазначив високотехнологічність нового Голови податкової

Віце-прем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що відкриті доступи податкових сервісів допоможуть вивести Україну на передові країни серед тих, що впроваджують інноваційні сервіси на основі державних ресурсів. Про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я нещодавно виступав на OpenDataForum і сказав, що моя мета – за найближчі 3 роки завести Україну в топ-3 країн світу за темпами відкриття державних даних", - заявив Федоров.

Він зазначив, що для реалізації такої амбітної мети необхідні люди, які розуміють необхідність цієї роботи, а також генерують ідеї та шляхи реалізації таких масштабних перетворень. Одним з важливих напрямів, за словами Михайла Федорова, є відкриття доступу API електронних податкових сервісів.

"Новий начальник податкової Верланов потрапляє, напевно, в топ-3 самих технологічних людей, з якими я спілкувався за все це час. Він настільки до всього відкрито, що ми вже починаємо переробляти кабінет платника податків з його подальшою інтеграцією на Єдиний портал громадянина. Ми з ним тут зустрічалися і говорили про відкритих даних і, повірте, цей менеджер точно зробить це разом з нами. Тому мій посил до бізнесу: трохи почекайте, і дані будуть відкриті. Без них ми в топ-3 не потрапимо. А в топ-3 ми потрапимо, бо я не можу слова на вітер кидати", - підкреслив віце-прем'єр.