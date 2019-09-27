"ДТЕК Енерго" інвестував 1,650 млрд грн на ремонт своїх ТЕС

"ДТЕК Енерго" інвестував 1,650 млрд грн на ремонт і техобслуговування 35 енергоблоків теплоелектростанцій (ТЕС) компанії, для безаварійної і надійної роботи в опалювальний сезон, повідомила прес-служба енергокомпанії, передає "Енергореформа".

"Капітальне оновлення пройшли енергоблоки і електрофільтри на Запорізькій, Курахівській, Бурштинській, Ладижинській і Добротвірській теплоелектростанціях. Це обладнання вже готове до безаварійної роботи в осінньо-зимовий період. Зараз завершуємо ремонт ще дев'яти енергоблоків", - цитує прес-служба слова директора з генерації "ДТЕК Енерго" Сергія Куриленко.

Повідомляється, що 26 енергоблоків вже працюють в об'єднаній енергосистемі України (ОЕС) після планових ремонтів.

"Ключове завдання "ДТЕК Енерго" – пройти опалювальний сезон надійно, без аварійних зупинка. Для цього ми ремонтуємо і модернізуємо обладнання всіх наших ТЕС. В цьому році це 7700 МВт потужностей, які готові до надійного забезпечення світлом і теплом майже 5 млн сімей", - пояснив гендиректор ДТЕК Енерго Дмитра Сахарука.

Разом з тим компанія продовжує переводити енергоблоки з імпортного антрациту на газове вугілля власного видобутку. Енергоблок №1 Криворізької ТЕС буде генерувати 315 МВт електроенергії вже з початку опалювального сезону. За 2 роки "ДТЕК Енерго" "дав друге життя" Придніпровській ТЕС, а енергосистемі України 600 МВт на вітчизняному вугіллі.