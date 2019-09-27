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27 вересня 2019, пʼятниця, 15:41 315
Політика 2019-09-27T17:00:03+03:00
Українські Новини
Депутат від Дніпра пообіцяв домагатися фінансування реконструкції міського міжнародного аеропорту

Депутат від Дніпра пообіцяв домагатися фінансування реконструкції міського міжнародного аеропорту

Народний депутат В'ячеслав Медяник, обраний у Верховну Раду під прапорами партії "Слуга народу" від Дніпра, пообіцяв обговорити питання про бюджетне фінансування реконструкції міського аеропорту з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком і домогтися, щоб відповідний рядок з'явилася у державному бюджеті на 2020 рік. Про це депутат сказав журналістам.

"Я особисто буду робити все можливе, щоб в ухваленому бюджеті України на 2020 рік були передбачені кошти на проектування модернізації аеропорту Дніпра. Я особисто збираюся подати відповідну поправку. Думаю, у бюджеті буде передбачена та ж сума, що була у 2019 році. Якщо за підсумками проведення тендеру виявиться, що цих грошей недостатньо, ми будемо ставити питання про збільшення фінансування. У понеділок у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, на якій я збираюся обговорити з ним цю тему", — сказав В'ячеслав Медяник.

Державним бюджетом 2019 року на реконструкцію міжнародного аеропорту в Дніпрі було передбачено 200 млн грн, які так і не були освоєні. У бюджеті на 2020 рік ці кошти взагалі не передбачені.

Зараз Дніпро з мільйонним населенням практично залишилося без повітряного сполучення з зовнішнім світом. Його старий аеропорт, бачив останню реконструкцію 30 років тому, може відправити за добу лише три рейси, тоді як раніше міг обслуговувати до 100 злетів і посадок. Злітно-посадкова смуга аеропорту не пристосована для обслуговування сучасних повітряних лайнерів, а аеровокзальний комплекс не в змозі пропустити великий пасажиропотік.

Городянам, які вже збирали підписи під двома петиціями на адресу міської влади та президента України, в минулому році вдалося домогтися урядового рішення про надання державного фінансування на проектні роботи для реконструкції міжнародного аеропорту Дніпра у сумі 200 млн грн.

Група DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського готова інвестувати близько $70 млн у створення нового аеровокзального комплексу в Дніпрі, якщо уряд профінансує реконструкцію перебуває у власності держави злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра. Цей проект може бути реалізований у форматі державно-приватного партнерства. DCH має успішний досвід створення та подальшої експлуатації сучасного міжнародного аеропорту у Харкові, який був створений в місті до Євро-2012.

 
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