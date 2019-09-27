Схеми Коломойського в енергетиці знищують вугільну промисловість і теплову генерацію, - Волинець

Лідер профспілки зазначив, що бізнесмен Ігор Коломойський вже запровадив корупційну схему в держпідприємстві "Центренерго"

Корупційні схеми Ігоря Коломойського в енергетиці призведуть до знищення вугільної промисловості і теплової генерації.

Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець в коментарі журналісту, пише "Главком".

Лідер профспілки зазначив, що бізнесмен Ігор Коломойський вже запровадив корупційну схему в держпідприємстві "Центренерго", якому через свою компанію продає вугілля за завищеною ціною, а вироблену з нього електроенергію підприємство продає феросплавним заводам олігарха за заниженим тарифом. Внаслідок цього "Центренерго" має мільярдні збитки і наближається до банкрутства.

"Прямо скажу, що пан Коломойський сьогодні зацікавився електроенергетикою, вугільною промисловістю, які являються для нього непрофільним бізнесом. Він в силу лобістських дій, залучаючи суди, отримав доступ до дешевої електроенергії через державне підприємство "Центренерго". Вони працюють собі в збиток, вони банкрутяться, а заодно знищуються шахти, тому що 75% вартості електроенергії на теплових генераціях – це вартість вугілля. Вугілля завозиться з-за кордону також по високим цінам, де є намагання сісти на потоки і отримати 20% відкатів на іноземному вугіллі, і дальше гроші в офшорах працюють", - сказав Волинець.

На його думку, дії Коломойського знищують вітчизняну вугільну промисловість і теплову генерація. А це в свою чергу призведе до збільшення енергозалежності України. "Якщо ми знищимо теплові електростанції і вугільну промисловість, не буде незалежної держави", - наголосив Волинець.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільської фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Причому "Центренерго" закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою "Роттердам+", яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт / год) підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський, в той час як собівартість струму становить 1,9 грн кВт / год.

Народний депутат Михайло Бондар вважає, що є всі підстави стверджувати, що в "Центренерго" створена та працює система злочинних корупційних оборудок, внаслідок якої розкрадаються держкошти, а компанія "Центренерго" штучно доводиться до банкрутства. Нардеп Бондар направив депутатське звернення до Міненергетики, НАБУ та ФДМ з вимогою провести перевірку корупційних оборудок, які Коломойський організував на "Центренерго".