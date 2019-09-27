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27 вересня 2019, пʼятниця, 14:21 372
Економіка 2019-09-27T14:23:24+03:00
Українські Новини
Врахування витрат на доставку в "Роттердам+" гарантувало поставку вугілля, - експерт

Врахування витрат на доставку в "Роттердам+" гарантувало поставку вугілля, - експерт

Витрати на доставку вугілля в формулі "Роттердам+" виконували важливу функцію - гарантували стабільність забезпечення сировиною для теплової генерації. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив  експерт програми "Енергетика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Адріан Прокіп.

"У нас закладалася ціна вугілля у Роттердамі плюс витрати на доставку морем і витрати на доставку територією України. В чому сили прив'язки до паритету імпортного з урахуванням витрат на доставку? Це є страховий запобіжник. Якщо раптом у нас ціна буде нижчою, ніж, як ми називаємо це, "Роттердам+", якщо раптом один з гравців ринку відмовляється постачати, у нас завжди є гарантоване джерело поставки, тобто це "Роттердам" плюс витрати на доставку, і ми отримуємо цю ціну. Тобто, це є інструмент запобігання" - впевнений А.Прокіп.

Тим самим, експерт спростував позицію Національного антикорупційного бюро України, детективи якого мали сумнів в доцільності врахування логістичних витрат на доставку вугілля. Нагадаємо, НАБУ не висуває претензій до індексу API2, на основі якого розраховують ціну вугілля за формулою "Роттердам+", але сумніваються в обґрунтованості врахування витрат на доставку вугілля.

Раніше енергоексперти заявляли, що справа НАБУ по "Роттердам+" заснована на нерозумінні економічних законів і не має судової перспективи. А також наголошували, що введення формульного ціноутворення було абсолютно економічно виправдано в умовах дефіциту в Україні вугілля.

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